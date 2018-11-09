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В США проходят митинги в защиту генпрокурора
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Сотни американцев протестуют у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора 

РИА Новости + ещё 81 59 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
Сотни американцев протестуют у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора США Джеффа Сешнса, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции, а также за то, что тот самоустранился от "российского расследования". Об отставке было объявлено на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.
Митингующие в четверг в Вашингтоне требуют защитить спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследование по России.
"Трамп уволил Сеанса, потому что хочет подорвать расследование Мюллера. Мы действуем сейчас, чтобы защитить демократию. Мы защитим Боба Мюллера", — скандирует выступающий с трибуны активист.
"Трамп не выше закона!", "Расследуйте Трампа", "Защитите Мюллера", "Импичмент 45" (Трамп — 45-й президент США — ред.), "Остановите Трампа" — с такими плакатами пришли к Белому дому протестующие.
Возле небольшой сцены также выстроились люди со светящимися, словно небольшими свечками, словами: "Спасите Мюллера".
Многие американцы обеспокоены, что после того, как Трамп уволил генпрокурора страны, он сможет свернуть проводимое Мюллером расследование.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
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