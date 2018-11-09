В США проходят митинги в защиту генпрокурора

Сотни американцев протестуют у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора

В среду президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции, а также за то, что тот самоустранился от "российского расследования". Об отставке было объявлено на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

Митингующие в четверг в Вашингтоне требуют защитить спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследование по России.

"Трамп уволил Сеанса, потому что хочет подорвать расследование Мюллера. Мы действуем сейчас, чтобы защитить демократию. Мы защитим Боба Мюллера", — скандирует выступающий с трибуны активист.

"Трамп не выше закона!", "Расследуйте Трампа", "Защитите Мюллера", "Импичмент 45" (Трамп — 45-й президент США — ред.), "Остановите Трампа" — с такими плакатами пришли к Белому дому протестующие.

Возле небольшой сцены также выстроились люди со светящимися, словно небольшими свечками, словами: "Спасите Мюллера".

Многие американцы обеспокоены, что после того, как Трамп уволил генпрокурора страны, он сможет свернуть проводимое Мюллером расследование.