Саудовцы убили еще одного журналиста

В Саудовской Аравии убили журналиста Азиз аль-Джассера

Азиз аль-Джассер убит в тюрьме в Саудовской Аравии после пыток, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издания New Khaleej и Middle East Monitor.

По данным изданий, журналиста убили в тюрьме через месяц после расправы над Джамалем Хашкуджи.

Аль-Джассер был арестован в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, в котором рассказывал о нарушении прав человека должностными лицами и членами королевской семьи Саудовской Аравии.

Раскрыть его личность помогли саудовские шпионы в дубайском офисе Twitter, которые, предположительно, были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани.

Аль-Кахтани был отправлен в отставку из-за подозрений в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи, погибшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.