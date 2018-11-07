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Саудовцы убили еще одного журналиста
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В Саудовской Аравии убили журналиста Азиз аль-Джассера 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Азиз аль-Джассер убит в тюрьме в Саудовской Аравии после пыток, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издания New Khaleej и Middle East Monitor.
По данным изданий, журналиста убили в тюрьме через месяц после расправы над Джамалем Хашкуджи.
Аль-Джассер был арестован в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, в котором рассказывал о нарушении прав человека должностными лицами и членами королевской семьи Саудовской Аравии.
Раскрыть его личность помогли саудовские шпионы в дубайском офисе Twitter, которые, предположительно, были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани.
Аль-Кахтани был отправлен в отставку из-за подозрений в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи, погибшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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