Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма

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Трамп обвинил администрацию Обамы в присоединении Крыма к России 

РИА Новости 51 минуту назад
Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента США Барака Обамы в присоединении Крыма к РФ.
Трамп на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов упомянул об успешной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным этим летом в Хельсинки и о том, что Обама "позволил" полуострову отойти к РФ. Журналист перебил его, отметив, что это якобы "вина" Владимира Путина.
"Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", — парировал Трамп.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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