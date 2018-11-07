Трамп прокомментировал проигрыш ряда республиканцев на выборах

"Эти самые люди, которые по собственным причинам решили не поддерживать либо меня, либо то, за что мы выступаем. Они очень плохо выступили. Я не уверен, стоит ли мне радоваться или печалиться, но я нормально себя чувствую в связи с этим", — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя проигрыш ряда республиканцев.

На выборах во вторник республиканцы укрепили контроль над сенатом, но утратили контроль в палате представителей, уступив ее демократам.