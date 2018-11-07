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Трамп прокомментировал проигрыш ряда республиканцев
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Трамп прокомментировал проигрыш ряда республиканцев на выборах 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп высмеял республиканцев, которые не воспользовались его поддержкой на выборах.
"Эти самые люди, которые по собственным причинам решили не поддерживать либо меня, либо то, за что мы выступаем. Они очень плохо выступили. Я не уверен, стоит ли мне радоваться или печалиться, но я нормально себя чувствую в связи с этим", — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя проигрыш ряда республиканцев.
На выборах во вторник республиканцы укрепили контроль над сенатом, но утратили контроль в палате представителей, уступив ее демократам.
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