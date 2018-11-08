Крым придется признать российским, заявил экс-канцлер Германии

"Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет также долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло", — сказал немецкий политик.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия является ближайшим соседом и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.