Забудьте про русских: все сделали сами американцы

Washington Post (США): забудьте про русских. На этих выборах американцы сами распространяли дезинформацию и ненавистнические высказывания

Washington Post (США) , на этот раз всю работу сделали сами американцы. После российского вмешательства прошло два года, и американцы снова направились на избирательные участки, чтобы принять участие в других выборах. И, естественно, США на этот раз пытаются защититься от иностранного влияния. Все, как обычно, ожидали увидеть русских. Однако, как пишет, на этот раз всю работу сделали сами американцы.

Бывший агент ФБР Клинт Уоттс (Clint Watts) одним из первых забил тревогу по поводу наглой российской кампании дезинформации, которую Москва начала в ходе предвыборной кампании 2016 года. Прошло два года, и когда американцы снова направились на избирательные участки, чтобы принять участие в других очень напряженных общенациональных выборах, Уоттс опять принес нам плохие вести.

Если говорить о распространении лжи и нагнетании разногласий в интернете, то в 2018 году этим занимаются американцы, сказал он.

С этим согласны законодатели, руководители компаний информационных технологий и независимые эксперты, исследующие вопросы враждебных высказываний и дезинформации. Хотя Кремниевая долина сегодня более активно ведет борьбу против иностранных попыток повлиять на американскую политику, она проигрывает в этой широко распространенной игре в кошки-мышки своим соотечественникам, которые с энтузиазмом применяют те самые методы, которыми в 2016 году пользовались русские.

«Все видели, как используется этот сценарий, — объяснил Уоттс, работающий научным сотрудником в Исследовательском институте внешней политики (Foreign Policy Research Institute). — Теперь Россия им не очень-то и нужна. Они выяснили, что такая тактика чрезвычайно разрушительна и эффективна».

Уоттс и другие эксперты указывают на широкое распространение в интернете ложных сообщений и поддельных фотографий и видео мигрантского каравана в Мексике . Они особо указывают на заведомо ложные утверждения о том, будто это миллиардер Джордж Сорос финансирует яростное «вторжение» в Соединенные Штаты.

По мнению экспертов, принадлежащие русским аккаунты наверняка помогли распространять вводящие в заблуждение новости, однако имеющаяся на сегодня информация говорит о том, что началось все с американских политических активистов, которые поднаторели в использовании онлайновых манипуляций, но пользуются той защитой, которую им дает свобода слова. А IT-компании не хотят оспаривать эту свободу.

В последние недели перед выборами политическая поляризация достигла новых высот, наглядно продемонстрировав возможности социальных сетей по распространению ненавистнических высказываний и дезинформации. Человек, которого обвиняют в убийстве две недели тому назад 11 посетителей синагоги в Питтсбурге , выражал свое враждебное отношение к евреям на сайте социальных сетей Gab.ai для крайне правых экстремистов, а также размещал у себя утверждения о Соросе, которые подвергаются мощной критике как антисемитская пропаганда.

Цезарь Сайок (Cesar Sayoc), обвиняемый в рассылке бомб известным демократам и Си-Эн-Эн , перед арестом общался в Фейсбуке и Твиттере, демонстрируя явные признаки радикализации. В аккаунтах на имя Сайока присутствует яростная критика в адрес Сороса, а также различные конспирологические теории в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон

«Как мне кажется, размах и масштабы дезинформации внутри США намного превосходят любые операции иностранного влияния, — сказал директор Цифровой судебно-исследовательской лаборатории (Digital Forensic Research Lab) при Атлантическом совете Грэм Бруки (Graham Brookie). — Я также думаю, что нам как обществу и как нации гораздо труднее заниматься самоанализом и самокритикой в этом вопросе. Поэтому мы видим, как все это происходит в режиме реального времени».

В понедельник «Фейсбук» объявила о том, что удалила со своего сайта 30 аккаунтов, и еще 35 из Инстаграма, который ей принадлежит. При этом компания отметила, что данные аккаунты могли быть причастны к скоординированным акциям по распространению «недостоверной информации». «Фейсбук» отказалась назвать иностранное государство, связанное с этими учетными записями, однако отметила, что многие привязанные к этим аккаунтам странички были на русском и французском языках, а в аккаунтах Инстраграма использовался английский.

«Фейсбук» рассказала о получении сообщений от американских правоохранительных органов о том, что данные акаунты «могут быть связаны с иностранными лицами и организациями».

Но руководитель политики кибербезопасности «Фейсбук» Натаниэль Глейчер (Nathaniel Gleicher) заявил в прошлом месяце во время поездки в Вашингтон, что сейчас гораздо важнее (и труднее) выявить тех многочисленных американцев, которые распространяют дезинформацию, и призвать их к ответу.

«Если говорить об объемах дезинформации, то большая часть этого объема имеет внутреннее происхождение, — сказал Глейчер. — Это относится не только к США, но и к другим странам мира. Если задуматься, то это вполне логично. Ведь чтобы провести информационную операцию, важнее всего понимать ту культуру, против которой ты действуешь. А внутри такой культуры всегда больше людей, могущих это сделать, чем вне ее».

Данное наблюдение подтверждается выводами нового исследования Центра СМИ, политики и национальных интересов им. Шоренстайна (Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy) при Гарвардском университете и Проекта компьютерной пропаганды (Computational Propaganda Project) Оксфордского университета. Гарвардские ученые заявили в понедельник, что в последние шесть месяцев они зафиксировали значительный всплеск откровенных фабрикаций и недостоверной информации в онлайне и увидели, что люди используют воинственную риторику в социальных сетях, распространяя там антииммигрантские настроения. «Значительную часть» такой дезинформации по всей видимости распространяли не иностранцы, а жители США, отмечают исследователи из Гарварда.

Между тем, оксфордские ученые сообщили на прошлой неделе, что в избирательном сезоне 2018 году недостоверные и создающие поляризацию в обществе новости получили большее распространение в социальных сетях, чем два года тому назад. Эта дезинформация также доходит до более широкой аудитории, обгоняя темпы распространения достоверных новостей ведущими СМИ основного направления и «профессиональными» новостными организациями.

IT-компании провели большую работу, отслеживая и блокируя материалы иностранного происхождения, приходящие из России, Ирана или поступающие от «Исламского государства» (запрещено в России — прим. перев.). Об этом рассказал исследователь из Оксфорда Фил Говард (Phil Howard).

«Но в борьбе с доморощенной дезинформацией на английском языке они сделали гораздо меньше», — подчеркнул он.

После выборов 2016 года «Фейсбук», «Гугл» и «Твиттер» наняли больше специалистов и закодировали больше сложных алгоритмов для противодействия распространению в сети дезинформации иностранного и внутреннего происхождения. Эти гиганты более активно закрывают фиктивные аккаунты и ужесточают меры против контента, с присутствием которого на своих платформах они готовы мириться, включая ненавистнические высказывания и попытки подавления голосов избирателей.

Компания «Фейсбук» от комментариев отказалась, а «Гугл» на просьбу прокомментировать ситуацию пока не откликнулся.

«Твиттер» подчеркнул, что ведет борьбу с автоматизированными аккаунтами, известными как боты, а также с твитами, вводящими в заблуждение пользователей в вопросах о том, как, где и когда голосовать. «„Твиттер" будет бороться с любыми попытками обмануть наши системы или целенаправленно распространять вредоносный контент о выборах независимо от того, имеют они внутреннее или иностранное происхождение», — отметил в своем заявлении директор компании по связям с общественностью и благотворительности в США и Канаде Карлос Монье (Carlos Monje).

Доморощенные ненавистнические высказывания и дезинформация Америке не в новинку. Однако обеспокоенность по поводу российского вмешательства с 2016 года занимает главное место в политических дебатах, и на этом фоне роль американцев отошла на второй план как в научных исследованиях и слушаниях в конгрессе, так и в новостях СМИ.

Как выяснили Фейсбук, Твиттер и прочие социальные сети, операции с иностранным вмешательством в 2018 году стали более утонченными и изощренными. Поэтому они начали блокировать аккаунты, действующие из России и Ирана.

Компания «Фейсбук» в октябре заблокировала более 800 внутренних аккаунтов и публикаций за нарушение запрета на спам. Но из-за этих действий зазвучали очередные утверждения о том, что Кремниевая долина ограничивает свободу словам консерваторам, и данный вопрос стал серьезной политической проблемой для компаний социальных сетей.

Первая поправка защищает американцев от государственной цензуры, но не от корпоративных решений о том, какой контент допускать на интернет-платформы. Однако обе партии требуют, чтобы Кремниевая долина действовала в качестве защитницы политических выступлений во всех случаях, кроме самых вопиющих.

Однако у нас нет согласия в том, что следует считать вопиющим случаем, кроме ненавистнических высказываний, детской порнографии и призывов к насилию. IT-компании против того, чтобы их называли «арбитрами правды», хотя сами пытаются противодействовать худшим случаям распространения дезинформации, для чего создают партнерства с организациями по проверке фактов и нанимают тысячи модераторов для просмотра нового контента. «Фейсбук» широко рекламирует свой оперативный центр в Менло-парке, штат Калифорния, показывая, насколько серьезно компания относится к таким проблемам.

Но сегодня, когда наступает день выборов, посторонние эксперты все чаще сходятся во мнении о том, что технологические компании проигрывают в борьбе против политизированных ненавистнических высказываний и дезинформации. Законодатели снова и снова выражают свое недовольство тем, что эти фирмы делают недостаточно для защиты американцев от неправды, конспирологических теорий и языка ненависти, столь эффективно распространяемых в социальных сетях.

«Я думаю, у нас усиливается ощущение того, что дефицит моральной и правовой ответственности за распространение ненависти и насилия просто препятствует исправлению ситуации», — сказал сенатор от Демократической партии Марк Уорнер (Mark R. Warner), работающий в комитете по разведке.

Исследователь социальных сетей Джонатан Олбрайт (Jonathan Albright) недавно опубликовал серию очерков, в которых рассказывает о масштабах этой проблемы и заявляет, что в 2018 году дезинформация обрела больший размах и стала намного серьезнее, чем в 2016 году.

«Мы еще больше отстали, — сказал он, давая интервью. — Количество людей, пытающихся обмануть систему, увеличилось».

И в большинстве своем это американцы, добавил он.

Комментарии читателей

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Забудьте про русских. На этих выборах американцы сами распространяли дезинформацию и ненавистнические высказывания.

Совершенно верно. И «Вашингтон пост» во главе этого списка.

jtssigman

Жаль, что прошли те времена, когда утонченные политические аргументы с многочисленными нюансами не надо было впихивать в твиты, где количество символов ограничено.

John Huppental

«…наглая российская кампания дезинформации, которую она начала в ходе предвыборной кампании 2016 года».

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