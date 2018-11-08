Забудьте про русских: все сделали сами американцы

После российского вмешательства прошло два года, и американцы снова направились на избирательные участки, чтобы принять участие в других выборах. И, естественно, США на этот раз пытаются защититься от иностранного влияния. Все, как обычно, ожидали увидеть русских. Однако, как пишет Washington Post (США) , на этот раз всю работу сделали сами американцы.
Бывший агент ФБР Клинт Уоттс (Clint Watts) одним из первых забил тревогу по поводу наглой российской кампании дезинформации, которую Москва начала в ходе предвыборной кампании 2016 года. Прошло два года, и когда американцы снова направились на избирательные участки, чтобы принять участие в других очень напряженных общенациональных выборах, Уоттс опять принес нам плохие вести.
Если говорить о распространении лжи и нагнетании разногласий в интернете, то в 2018 году этим занимаются американцы, сказал он.
С этим согласны законодатели, руководители компаний информационных технологий и независимые эксперты, исследующие вопросы враждебных высказываний и дезинформации. Хотя Кремниевая долина сегодня более активно ведет борьбу против иностранных попыток повлиять на американскую политику, она проигрывает в этой широко распространенной игре в кошки-мышки своим соотечественникам, которые с энтузиазмом применяют те самые методы, которыми в 2016 году пользовались русские.
«Все видели, как используется этот сценарий, — объяснил Уоттс, работающий научным сотрудником в Исследовательском институте внешней политики (Foreign Policy Research Institute). — Теперь Россия им не очень-то и нужна. Они выяснили, что такая тактика чрезвычайно разрушительна и эффективна».
Уоттс и другие эксперты указывают на широкое распространение в интернете ложных сообщений и поддельных фотографий и видео мигрантского каравана в Мексике. Они особо указывают на заведомо ложные утверждения о том, будто это миллиардер Джордж Сорос финансирует яростное «вторжение» в Соединенные Штаты.
По мнению экспертов, принадлежащие русским аккаунты наверняка помогли распространять вводящие в заблуждение новости, однако имеющаяся на сегодня информация говорит о том, что началось все с американских политических активистов, которые поднаторели в использовании онлайновых манипуляций, но пользуются той защитой, которую им дает свобода слова. А IT-компании не хотят оспаривать эту свободу.
В последние недели перед выборами политическая поляризация достигла новых высот, наглядно продемонстрировав возможности социальных сетей по распространению ненавистнических высказываний и дезинформации. Человек, которого обвиняют в убийстве две недели тому назад 11 посетителей синагоги в Питтсбурге, выражал свое враждебное отношение к евреям на сайте социальных сетей Gab.ai для крайне правых экстремистов, а также размещал у себя утверждения о Соросе, которые подвергаются мощной критике как антисемитская пропаганда.
Цезарь Сайок (Cesar Sayoc), обвиняемый в рассылке бомб известным демократам и Си-Эн-Эн, перед арестом общался в Фейсбуке и Твиттере, демонстрируя явные признаки радикализации. В аккаунтах на имя Сайока присутствует яростная критика в адрес Сороса, а также различные конспирологические теории в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
«Как мне кажется, размах и масштабы дезинформации внутри США намного превосходят любые операции иностранного влияния, — сказал директор Цифровой судебно-исследовательской лаборатории (Digital Forensic Research Lab) при Атлантическом совете Грэм Бруки (Graham Brookie). — Я также думаю, что нам как обществу и как нации гораздо труднее заниматься самоанализом и самокритикой в этом вопросе. Поэтому мы видим, как все это происходит в режиме реального времени».
В понедельник «Фейсбук» объявила о том, что удалила со своего сайта 30 аккаунтов, и еще 35 из Инстаграма, который ей принадлежит. При этом компания отметила, что данные аккаунты могли быть причастны к скоординированным акциям по распространению «недостоверной информации». «Фейсбук» отказалась назвать иностранное государство, связанное с этими учетными записями, однако отметила, что многие привязанные к этим аккаунтам странички были на русском и французском языках, а в аккаунтах Инстраграма использовался английский.
«Фейсбук» рассказала о получении сообщений от американских правоохранительных органов о том, что данные акаунты «могут быть связаны с иностранными лицами и организациями».
Но руководитель политики кибербезопасности «Фейсбук» Натаниэль Глейчер (Nathaniel Gleicher) заявил в прошлом месяце во время поездки в Вашингтон, что сейчас гораздо важнее (и труднее) выявить тех многочисленных американцев, которые распространяют дезинформацию, и призвать их к ответу.
«Если говорить об объемах дезинформации, то большая часть этого объема имеет внутреннее происхождение, — сказал Глейчер. — Это относится не только к США, но и к другим странам мира. Если задуматься, то это вполне логично. Ведь чтобы провести информационную операцию, важнее всего понимать ту культуру, против которой ты действуешь. А внутри такой культуры всегда больше людей, могущих это сделать, чем вне ее».
Данное наблюдение подтверждается выводами нового исследования Центра СМИ, политики и национальных интересов им. Шоренстайна (Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy) при Гарвардском университете и Проекта компьютерной пропаганды (Computational Propaganda Project) Оксфордского университета. Гарвардские ученые заявили в понедельник, что в последние шесть месяцев они зафиксировали значительный всплеск откровенных фабрикаций и недостоверной информации в онлайне и увидели, что люди используют воинственную риторику в социальных сетях, распространяя там антииммигрантские настроения. «Значительную часть» такой дезинформации по всей видимости распространяли не иностранцы, а жители США, отмечают исследователи из Гарварда.
Между тем, оксфордские ученые сообщили на прошлой неделе, что в избирательном сезоне 2018 году недостоверные и создающие поляризацию в обществе новости получили большее распространение в социальных сетях, чем два года тому назад. Эта дезинформация также доходит до более широкой аудитории, обгоняя темпы распространения достоверных новостей ведущими СМИ основного направления и «профессиональными» новостными организациями.
IT-компании провели большую работу, отслеживая и блокируя материалы иностранного происхождения, приходящие из России, Ирана или поступающие от «Исламского государства» (запрещено в России — прим. перев.). Об этом рассказал исследователь из Оксфорда Фил Говард (Phil Howard).
«Но в борьбе с доморощенной дезинформацией на английском языке они сделали гораздо меньше», — подчеркнул он.
После выборов 2016 года «Фейсбук», «Гугл» и «Твиттер» наняли больше специалистов и закодировали больше сложных алгоритмов для противодействия распространению в сети дезинформации иностранного и внутреннего происхождения. Эти гиганты более активно закрывают фиктивные аккаунты и ужесточают меры против контента, с присутствием которого на своих платформах они готовы мириться, включая ненавистнические высказывания и попытки подавления голосов избирателей.
Компания «Фейсбук» от комментариев отказалась, а «Гугл» на просьбу прокомментировать ситуацию пока не откликнулся.
«Твиттер» подчеркнул, что ведет борьбу с автоматизированными аккаунтами, известными как боты, а также с твитами, вводящими в заблуждение пользователей в вопросах о том, как, где и когда голосовать. «„Твиттер" будет бороться с любыми попытками обмануть наши системы или целенаправленно распространять вредоносный контент о выборах независимо от того, имеют они внутреннее или иностранное происхождение», — отметил в своем заявлении директор компании по связям с общественностью и благотворительности в США и Канаде Карлос Монье (Carlos Monje).
Доморощенные ненавистнические высказывания и дезинформация Америке не в новинку. Однако обеспокоенность по поводу российского вмешательства с 2016 года занимает главное место в политических дебатах, и на этом фоне роль американцев отошла на второй план как в научных исследованиях и слушаниях в конгрессе, так и в новостях СМИ.
Как выяснили Фейсбук, Твиттер и прочие социальные сети, операции с иностранным вмешательством в 2018 году стали более утонченными и изощренными. Поэтому они начали блокировать аккаунты, действующие из России и Ирана.
Компания «Фейсбук» в октябре заблокировала более 800 внутренних аккаунтов и публикаций за нарушение запрета на спам. Но из-за этих действий зазвучали очередные утверждения о том, что Кремниевая долина ограничивает свободу словам консерваторам, и данный вопрос стал серьезной политической проблемой для компаний социальных сетей.
Первая поправка защищает американцев от государственной цензуры, но не от корпоративных решений о том, какой контент допускать на интернет-платформы. Однако обе партии требуют, чтобы Кремниевая долина действовала в качестве защитницы политических выступлений во всех случаях, кроме самых вопиющих.
Однако у нас нет согласия в том, что следует считать вопиющим случаем, кроме ненавистнических высказываний, детской порнографии и призывов к насилию. IT-компании против того, чтобы их называли «арбитрами правды», хотя сами пытаются противодействовать худшим случаям распространения дезинформации, для чего создают партнерства с организациями по проверке фактов и нанимают тысячи модераторов для просмотра нового контента. «Фейсбук» широко рекламирует свой оперативный центр в Менло-парке, штат Калифорния, показывая, насколько серьезно компания относится к таким проблемам.
Но сегодня, когда наступает день выборов, посторонние эксперты все чаще сходятся во мнении о том, что технологические компании проигрывают в борьбе против политизированных ненавистнических высказываний и дезинформации. Законодатели снова и снова выражают свое недовольство тем, что эти фирмы делают недостаточно для защиты американцев от неправды, конспирологических теорий и языка ненависти, столь эффективно распространяемых в социальных сетях.
«Я думаю, у нас усиливается ощущение того, что дефицит моральной и правовой ответственности за распространение ненависти и насилия просто препятствует исправлению ситуации», — сказал сенатор от Демократической партии Марк Уорнер (Mark R. Warner), работающий в комитете по разведке.
Исследователь социальных сетей Джонатан Олбрайт (Jonathan Albright) недавно опубликовал серию очерков, в которых рассказывает о масштабах этой проблемы и заявляет, что в 2018 году дезинформация обрела больший размах и стала намного серьезнее, чем в 2016 году.
«Мы еще больше отстали, — сказал он, давая интервью. — Количество людей, пытающихся обмануть систему, увеличилось».
И в большинстве своем это американцы, добавил он.
Комментарии читателей
randomstring
Забудьте про русских. На этих выборах американцы сами распространяли дезинформацию и ненавистнические высказывания.
Совершенно верно. И «Вашингтон пост» во главе этого списка.
jtssigman
Жаль, что прошли те времена, когда утонченные политические аргументы с многочисленными нюансами не надо было впихивать в твиты, где количество символов ограничено.
John Huppental
«…наглая российская кампания дезинформации, которую она начала в ходе предвыборной кампании 2016 года».
?
Это была кампания информации, а не дезинформации. Платон гордился бы преданностью ГРУ делу добра и правды. Со времен пентагоновских документов об американо-вьетнамских отношениях никто не выносил на всеобщее обозрение такую ценную правду.