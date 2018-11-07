Финляндия вернёт своим гражданам налоги

Власти Финляндии намерены вернуть своим гражданам рекордную сумму налогов — €2,939 млн Выплата будет осуществлена в преддверии празднования католического Рождества.

Хельсинки ежегодно собирает больше налогов, так что избыток возвращается жителям страны в декабре. Однако со следующего года система налогообложения в Финляндии измениться: налоговая служба будет получать всю информацию о доходах граждан, в связи с чем выплаты перенесут на август.

Возмещение получат практически все налогоплательщики, особенно те, кто не имеет специальных вычетов.

Эти изменения напугали продавцов, так как рождественские распродажи являются для них серьёзным источником дохода, передаёт Yle.