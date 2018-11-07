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В Херсоне начались беспорядки
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В Херсоне начались беспорядки с участием соратников погибшей активистки Гандзюк 

ТК «Звезда» + ещё 9 47 минут назад
Фото: Иван Оберемко, Facebook
Митингующие заблокировали Херсонский дворец искусств и забросали дымовыми шашками Главное управление Национальной полиции.
Люди с дымовыми шашками атаковали областной отдел полиции и дом одного из подозреваемых, требуя справедливого расследования преступления.
В украинском Херсоне проходит прощение с погибшей гражданской активисткой Екатериной Гандзюк. Во время их проведения начались беспорядки.
Соратники активистки блокировали Херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания, в знак несогласия с тем, что заказчики убийства до сих пор неизвестны. Возле здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области устроили пикет с дымовыми шашками и плакатами с лозунгами «Убийц на нары». Также активисты атаковали дом помощника депутата Верховной рады, который фигурирует в деле, также с помощью дымовых шашек. Как сообщает «Херсон Daily», на месте работает полиция.
Напомним, ранее неизвестный облил советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. С ожогами 35% тела ее госпитализировали в больницу, а после перевода в лечебное учреждение в Киеве, ее не стало. Инцидент приобрел большой общественный резонанс. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для поиска виновных.
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