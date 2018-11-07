В Херсоне начались беспорядки с участием соратников погибшей активистки Гандзюк

Митингующие заблокировали Херсонский дворец искусств и забросали дымовыми шашками Главное управление Национальной полиции.

Люди с дымовыми шашками атаковали областной отдел полиции и дом одного из подозреваемых, требуя справедливого расследования преступления.

В украинском Херсоне проходит прощение с погибшей гражданской активисткой Екатериной Гандзюк . Во время их проведения начались беспорядки.

Соратники активистки блокировали Херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания, в знак несогласия с тем, что заказчики убийства до сих пор неизвестны. Возле здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области устроили пикет с дымовыми шашками и плакатами с лозунгами «Убийц на нары». Также активисты атаковали дом помощника депутата Верховной рады , который фигурирует в деле, также с помощью дымовых шашек. Как сообщает «Херсон Daily», на месте работает полиция.