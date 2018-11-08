Началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в узком составе, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, началось в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, и.о. премьера Армении прибыли во Дворец независимости, где их встретил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а после совместного фотографирования начали заседание.
Как сообщалось, за закрытыми дверями лидеры могут обсудить вопрос с постом генсека ОДКБ. После заседания в узком составе, которое ориентировочно займет полтора часа, к участию в мероприятии подключатся делегации.