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Началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
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В Астане началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в узком составе, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, началось в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, и.о. премьера Армении прибыли во Дворец независимости, где их встретил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а после совместного фотографирования начали заседание.
Как сообщалось, за закрытыми дверями лидеры могут обсудить вопрос с постом генсека ОДКБ. После заседания в узком составе, которое ориентировочно займет полтора часа, к участию в мероприятии подключатся делегации.
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