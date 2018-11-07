Лондон взялся за нового «проблемного персонажа» из РФ

Британские СМИ нашли «нового проблемного персонажа» из РФ

Британские власти нашли нового, но на этот раз еще менее удачного «Березовского», «Литвиненко» или «Скрипаля». Об этом пишет Российская газета ».

Теперь же, не исключено, Лондон может начать использовать «антироссийские активы», которыми владеет.

Например, сейчас оттуда внятно слышны звуки «пластинки» с именем Германа Горбунцова — живущего в Лондоне российского предпринимателя, которого как «проблемного персонажа» упомянули сразу два авторитетных издания — EU Today и EUreporter.

Автор статьи в первом озвучил опасения юристов Горбунцова о том, что их клиент, которому в России предстоит дать показания по делу полковника Дмитрий Захарченко , может быть убит киллером.

Журналист EUreporter пишет о том же, сравнивая Горбунцова ни много ни мало с отравленным шпионом Сергеем Скрипалем. Также автор цитирует письмо британского экс-министра по делам Европы Дениса Макшейна , который по просьбе адвокатов Горбунцова походатайствовал перед действующим министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом о защите для россиянина.

При этом в письме Уоллесу Макшейн подчеркивает, что не знает Горбунцова лично, однако понаслышке он известен ему очень хорошо, ведь в 2012 году россиянин уже едва не был убит в ходе покушения.

В марте того года на жизнь Горбунцова и впрямь покушались. Однако чтобы понять, планируется ли его убийство на этот раз или это просто пиар-акция, призванная привлечь внимание к Горбунцову и отвлечь от планируемых «разоблачений», стоит задуматься, кому смерть бизнесмена может быть выгодна.

Власти России в этот список не попадают априори, ведь Горбунцов помогает им в деле против Захарченко. Более того, помощь предприниматель предложил едва ли не сам.

Таким образом, «след» стоит поискать в кругу бывших и действующих бизнес-партнеров Горбунцова, а дела его не всегда бывали прозрачны и даже легальны.

Ныне об этом помнят плохо, но раньше фамилия Горбунцова частенько фигурировала в прессе. Почти всегда СМИ начинали рассказ о его жизни с трехлетнего тюремного срока, к которому он был приговорен в 1984 году за разбойное нападение, а продолжали тем, как с начала 1990-х до середины 2000-х Горбунцов основал и соосновал примерно 40 фирм — финансовых, охранных, строительных и так далее.

Также журналисты упоминали, что в конце 1990-х Горбунцов стал работать в банковских структурах Алексея Френкеля , с которым познакомился в 1994-м. К 2002-у Горбунцов был уже топ-менеджером «империи» банкира, известного под прозвищем «Король обнала».

После этого Горбунцов открестился от Френкеля, которого, по его же словам, «видел четыре или пять раз» в жизни.

В год убийства Козлова, в 2006-м, Горбунцов стал владельцем хоккейного «Спартака» , а его директором назначил близкого друга Петра Чувилина , который, к слову, 10 лет спустя будет осужден за покушение на мошенничество на четыре года.

Дело Чувилина также касалось ЦБ. Он и его сообщники предложили банку «Европейский экспресс» решить проблемы с регулятором за пять миллионов долларов.

В 2010-м фамилия Чувилина стояла рядом с фамилией Горбунцова в списке потерпевших по делу о вымогательстве сотрудниками МВД полутора миллионов евро.

В том же году один из банков Горбунцова «потерял» миллиард долларов, принадлежавших РЖД . Позже большую их часть нашли в Молдавии, куда они были выведены. После этого Горбунцов и покинул Россию, распродав все активы, которые в ней имел.

Сначала бизнесмен перебрался в Кишинев, сотрудничал с одним их влиятельнейших местных политиков — Владимиром Плахотнюком , «евроинтегратором» и критиком России, который, по данным молдавских СМИ, контролирует едва ли не всю страну.

Вскоре Плахотнюк и Горбунцов поссорились, после чего второй и оказался в Лондоне. Причем переезд оказался весьма своевременным — некоторое время спустя в Молдавии на него были заведены уголовные дела об особо крупных хищениях и даже о подготовке покушения на бизнесмена и оппозиционного Плахотнюку политика Ренато Усатого. Молдавия требовала у Великобритании «вернуть» Горбунцова, но получила отказ.

Поздней весной 2011-го Горбунцов стал в России подозреваемым в деле о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей, а в 2012-м в бизнесмена стрелял киллер в центре Лондона, попав несколько раз. Горбунцов даже побывал в искусственной коме, куда был введен врачами ради спасения жизни.

Несостоявшийся убийца предпринимателя был пойман в Румынии и признал, что заказ получил от Плахотнюка. Между тем прокуратура Молдавии оставила признание без внимания, назначив заказчиком Ренато Усатого. Совпадение или нет, но за несколько дней до этого Горбунцов и Плахотнюк помирились, а некоторое время спустя уголовные дела против Горбунцова были в Молдавии закрыты.

После этого Горбунцов сменил род деятельности на информационный — запустил «расследовательские» сайты Crimerussia.com, Russiangate.com и Crimemoldova.com.

Их специализацией стал истинный или мнимый компромат на российских и молдавских чиновников, бизнесменов и правоохранителей, то есть именно то, что так сильно интересует британские власти. Это и проясняет заступничество за Горбунцова бывшего министра Макшейна и весьма лестные для бизнесмена публикации британских СМИ.

Впрочем, «интерес» спецслужб к кому-либо не всегда объясняется ценностью сведений, которыми обладает тот или иной человек. Иногда они просто сообщают об угрозе его жизни, тот и впрямь умирает, а спецслужбы голосят: «Мы же предупреждали!».

Поэтому проще всего Горбунцову было бы вернуться на родину, повиниться в содеянном и посидеть в тюрьме сколько заслужил, а его защитникам, в том числе экс-министру Макшейну, стоит подозревать в желании убить Горбунцова тех, кто уже пытался это сделать ранее, то есть партнеров по криминальному бизнесу, либо тех, кому Горбунцов может понадобиться в качестве разменной карты в играх с «национальной безопасностью».