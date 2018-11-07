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Украина не смогла продать захваченное судно «Норд»
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Украина не смогла продать захваченное судно «Норд» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Аукцион по продаже российского рыболовного судна «Норд» не состоялся, поскольку ни один из участников не был допущен на торги, говорится в протоколе украинского госпредприятия «СЕТАМ», занимающегося продажей.
«Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов», — сообщается в документе, передает РИА «Новости».
На участие в аукционе было подано 12 заявок, все они были отклонены организаторами. Причины отклонения не указываются.
Напомним, Украина выставила на торги «Норд» с начальной суммой в 1,6 млн гривен. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявлял, что вряд ли найдутся желающие выкупить лот.
Судно «Норд» задержали в марте 2018 года. У экипажа изъяли паспорта, а в октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков.
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