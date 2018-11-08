Премьер-министру Новой Зеландии угрожают из-за хорьков

Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн начали поступать угрозы от защитников природы. В том числе угрозы жизни. Как сообщает журнал Time, местные "зеленые" обвиняют правительство Королевства в использовании химикатов в борьбе с животными-вредителями, в том числе опоссумами и хорьками. Пестицид под маркировкой "1080" считается безопасным для окружающей среды, однако активисты убеждены, что химикат наносит неизгладимый вред экосистеме лесов и водоемов, а также может быть опасным для людей.

Как рассказала Ардерн в интервью новозеландскому телеканалу, разного рода "предупреждения" от "зеленых" ей поступают уже давно, но угрожают ее жизни впервые. "Я поддерживаю мирные акции протеста, но угрожать расправой — это чересчур", — добавила премьер-министр островного государства. Политик уверена, что общественная организация "Анти-1080" распространяет ложную информацию об используемом химикате. Официально обращаться в правоохранительные органы премьер-министр пока не собирается, но намеренно предает произошедшее огласке, чтобы активисты осознали бестактность своих действий.

Защитники окружающей среды уже не побоялись перейти от слов к делу. Активисты не раз разрисовывали автомобили чиновников и даже перекрывали выходы из парков, когда замечали там прогуливавшегося министра. Самую яркую акцию протеста "зеленые" провели в сентябре, когда они разбросали похожие на химикат гранулы и трупы охраняемых видов птиц на ступенях здания местного парламента. Экспертиза, однако, показала, что некоторые птицы, очевидно, были намеренного забиты насмерть, а не отравлены.

Напомним, что программа по борьбе с вредителями в Новой Зеландии началась еще в 2016 году. Тогда было принято решение уничтожить диких хищников в стране к 2050 году. Столь радикальные меры необходимы, чтобы спасти популяции местных редких птиц киви и попугаев, которые оказались на грани исчезновения из-за появления в Королевстве диких кошек, опоссумов, хорьков, крыс и горностаев. Вредители, которые были завезены на территорию острова европейцами, не прочь полакомиться экзотическими пташками.