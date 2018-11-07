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Савченко собралась в президенты
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Надежда Савченко собралась в президенты 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая в данный момент находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота, будет участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году. Об этом ее сестра Вера заявила в интервью «Главкому».
«Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает», — сообщила Вера Савченко.
Она добавила, что средства на избирательную кампанию они с сестрой будут собирать за счет «Общественно-политической платформы» Надежды Савченко. Вера Савченко выражает уверенность в поддержке украинских инвесторов, которые пострадали от коррупции.
При этом она признает, что пока мало кто спешит им помочь.
«Я вижу, что у представителей всех парламентских политических сил все слаженно: они годами друг друга знают, крестили детей, женились-разводились. В политической семье все в порядке, так разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?» — заявила сестра Савченко.
Депутата Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины 22 марта этого года. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц государства, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Спустя месяц, 22 апреля, суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога. С тех пор суд неоднократно продлевал арест Савченко.
В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Через два месяца ее, по просьбе родственников погибших, помиловал российский президент Владимир Путин, и она вернулась на Украину.
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