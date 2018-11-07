Надежда Савченко собралась в президенты

«Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает», — сообщила Вера Савченко.

Она добавила, что средства на избирательную кампанию они с сестрой будут собирать за счет «Общественно-политической платформы» Надежды Савченко. Вера Савченко выражает уверенность в поддержке украинских инвесторов, которые пострадали от коррупции.

При этом она признает, что пока мало кто спешит им помочь.

«Я вижу, что у представителей всех парламентских политических сил все слаженно: они годами друг друга знают, крестили детей, женились-разводились. В политической семье все в порядке, так разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?» — заявила сестра Савченко.

Депутата Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины 22 марта этого года. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц государства, в том числе президента Украины Петра Порошенко . Спустя месяц, 22 апреля, суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога. С тех пор суд неоднократно продлевал арест Савченко.