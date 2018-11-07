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Новым губернатором Флориды станет республиканец
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Новым губернатором Флориды станет республиканец 

Ведомости 55 минут назад
Фото: Reuters
Демократ Эндрю Гиллум упустил возможность стать первым губернатором афро-американского происхождения во Флориде. Традиционно республиканской штат сделал выбор в пользу активного сторонника политики президента Дональда Трампа — Рона ДеСантиса, победившего с перевесом в 1% — 49,8%, сообщает CBS News.
Флорида рассматривалась в качестве одного из показательных регионов, результаты выборов в которых позволяют оценить шансы либеральных кандидатов, отмечает Reuters.
Еще одна крупная победа республиканцев произошла в Огайо, где генпрокурор штата Майк ДеВайн обошел демократа Ричарда Кордрея, бывшего директора Бюро по защите прав потребителей.
До выборов 6 ноября республиканцы контролировали губернаторские позиции в 33 из 50 штатов.
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