Новым губернатором Флориды станет республиканец

Демократ Эндрю Гиллум упустил возможность стать первым губернатором афро-американского происхождения во Флориде. Традиционно республиканской штат сделал выбор в пользу активного сторонника политики президента Дональда Трампа Рона ДеСантиса , победившего с перевесом в 1% — 49,8%, сообщает CBS News.

Флорида рассматривалась в качестве одного из показательных регионов, результаты выборов в которых позволяют оценить шансы либеральных кандидатов, отмечает Reuters

Еще одна крупная победа республиканцев произошла в Огайо, где генпрокурор штата Майк ДеВайн обошел демократа Ричарда Кордрея, бывшего директора Бюро по защите прав потребителей.

До выборов 6 ноября республиканцы контролировали губернаторские позиции в 33 из 50 штатов.