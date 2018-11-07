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В Китае открыли самый глубокий подводный тоннель
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В Китае открыли самый глубокий в стране подводный тоннель метро 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Строительство самого глубокого в Китае подводного туннеля метро завершено, сообщает агентство Синьхуа.
Туннель длиной 8,1 километр частично проходит под толщей морской воды, он соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун, сообщила компания China Railway No.3 Engineering Group.
Компания отметила, что это самый глубокий туннель на материковой части Китая, его наиболее глубокая часть находится на 88 метрах ниже уровня моря. Строительство туннеля началось в сентябре 2015 года.
В октябре в Китае открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. Строительство моста началось в декабре 2009 года. Строительство моста вызвало критику у защитников экологии. В первую очередь это связано с сокращением популяции китайских белых дельфинов, которые являются символом Гонконга. По данным правительства Гонконга, с апреля 2007 года по март 2018 года в акватории Гонконга были замечены лишь около 50 особей.
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