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Импичмент для Трампа? В США завершаются выборы в конгресс
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В США подходят к концу промежуточные выборы в конгресс 

ТК «Звезда» + ещё 1 39 минут назад
Промежуточные выборы в конгресс проходят в США шестого ноября. По их итогам существенно обновится Палата представителей и Сенат.
Представителям Республиканской партии США удалось сохранить большинство в нижней палате конгресса. Об этом сообщает Agence France-Presse. Пока точных данных о количестве мест в Палате представителей агентство не приводит.
Тем временем промежуточные выборы в Конгресс США подходят к концу. Его нижнюю палату переизберут полностью. Сенат — обновится на треть. Участки в самом западном штате Гавайях закроются через несколько часов. А на востоке страны уже подводят итоги. Выборы проходят в нервной остановке. Наблюдатели получили десятки тысяч жалоб на неработающие машины для приема бюллетеней, на гигантские очереди на участках. Явка тем не менее высока, она может превысить 50%
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за ходом голосования. До начала голосования глава Белого дома активно агитировал избирателей за представителей от Республиканской партии.
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