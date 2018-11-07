России пригрозили вторым пакетом санкций

По словам Нойерт, Госдепартамент не может подтвердить, что Россия соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций», — сказала она.

В августе США ввели в отношении Москвы первый пакет санкций из-за использования химического оружия и нарушения международного права. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

В сентябре стало известно, что США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.