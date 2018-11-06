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В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
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В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 

Российская Газета + ещё 3 57 минут назад
Войну "великому и могучему" объявили депутаты областного совета Тернопольской области. Причем не где-нибудь, а в сфере культуры.
Как передает портал news.liga.net, отныне в этом западноукраинском регионе запрещено публично использовать "русскоязычный культурный продукт". Под "продуктом" подразумеваются даже песни на русском.
Впрочем, тернопольские народные избранники не были пионерами в деле борьбы с "языком страны-оккупанта": до них точно такие же запреты ввели в Львовской и Житомирской областях. А в Херсонской и Николаевской русский язык был недавно лишен статуса регионального.
При этом в Тернополе пошли еще дальше — и на последнем заседании приняли решение торжественно отметить 90-летние создания Организации украинских националистов (запрещена Верховным судом РФ), объявив 2019 год "годом ОУН".
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