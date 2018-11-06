Как агентуру ЦРУ разгромили с помощью Google

Daily Telegraph рассказала, как Иран и Китай разгромили агентуру ЦРУ с помощью Google

Десятки американских шпионов были ликвидированы в Иране и Китае после того, как из-за изъянов в системе коммуникации «враги США за рубежом» с помощью Google смогли узнать, чем они занимаются, пишет The Daily Telegraph.

По данным Yahoo News, в период с 2009-ого по 2013 год ЦРУ США пережило «катастрофический» провал секретных каналов связи на интернет-сайте, который офицеры и полевые агенты по всему миру использовали для разговоров друг с другом.

«Мы до сих пор не преодолели последствия этого события, — отметил один бывший чиновник национальной безопасности. — Из-за этого погибли десятки людей по всему миру».

Коммуникационная интернет-платформа, впервые применённая на Ближнем Востоке для связи с военнослужащими в горячих точках изначально не предназначалась для широкого пользования, однако благодаря простоте в эксплуатации и эффективности её стали использовать различные агенты, хотя та была далека от совершенства.

Дыры в этой платформе стали очевидны только когда Иран, разозлённый тем, что правительство Барака Обамы обнаружило секретную иранскую фабрику ядерного оружия, нашёл отличный инструмент для поиска «кротов».

Тегеран с помощью Google обнаружил один вебсайт, на который заходили американские агенты. Американские чиновники считают, что иранцы сумели воспользоваться этой платформой в качестве поискового инструмента и сумели скрытно выявить секретные сайты ЦРУ.

К 2011 году Иран проник в шпионскую сеть ЦРУ и в мае заявил о ликвидации агентуры США в стране численностью в 30 человек. Некоторых информантов, по словам издания, казнили, другие же оказались в тюрьме.

В то же время 30 агентов, работающих на США в Китае, были казнены правительством, после того как Пекин обнаружил американскую шпионскую сеть с помощью схожих методов. Китаю удалось проникнуть во вторичную коммуникационную систему и обнаружить всех агентов, которые ЦРУ разместил в этой стране.

Источники считают, что Иран и Китай обменялись технической информацией, чтобы атаковать американскую агентуру с двух сторон. В то же время один агент ЦРУ в России получил предупреждение об атаках и сумел сменить канал связи до того, как эта уязвимость нанесла ущерб.

Ещё до инцидента правительство США получило сообщение об уязвимости системы от подрядчика Джона Рейди, который занимался вербовкой источников ЦРУ в Иране. По его донесению, под угрозой провала оказались 70% операций.