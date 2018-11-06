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Рада выступила против отставки генпрокурора Украины
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Рада выступила против отставки генпрокурора Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Верховной раде провели предварительное (рейтинговое) голосование по поводу отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко, «за» выступили 38 депутатов, 116 — «против».
Голосование провели по просьбе первого вице-спикера парламента Украины Ирины Геращенко, передает «Интерфакс».
Прошение об отставке Луценко должен подать президенту страны, а тот вносит вопрос на рассмотрение парламента.
Ранее во вторник генпрокурор Луценко в Верховной рады заявил, что подал заявление об отставке. Причиной он назвал политический пиар вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.
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