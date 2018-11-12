В Швейцарии открылась выставка тишины

В Музее Коммуникаций в Берне проходит выставка, посвященная "тишине”. Экспозиция будет работать по 17 июля 2019 года, сообщает Euromag

Концепция цифрового детокса сейчас очень актуальна, поэтому бернский музей предлагает хотя бы на некоторое время отвлечься от всего и окружить себя полной тишиной.

По замыслу организаторов полная тишина одновременно привлекает и пугает, и выставка предлагает погрузиться в эту тему поглубже и пролить свет на общественный и исторический баланс между шумом, покоем и безмолвием.