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В Швейцарии открылась выставка тишины
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В Швейцарии открылась выставка тишины 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: Музей Коммуникаций
В Музее Коммуникаций в Берне проходит выставка, посвященная "тишине”. Экспозиция будет работать по 17 июля 2019 года, сообщает Euromag.
Концепция цифрового детокса сейчас очень актуальна, поэтому бернский музей предлагает хотя бы на некоторое время отвлечься от всего и окружить себя полной тишиной.
По замыслу организаторов полная тишина одновременно привлекает и пугает, и выставка предлагает погрузиться в эту тему поглубже и пролить свет на общественный и исторический баланс между шумом, покоем и безмолвием.
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