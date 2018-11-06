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Утонувший танкер и закрытый банк попали под санкции США
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Затонувший танкер и закрытый банк подверглись санкциям США 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
В американском санкционном списке против Ирана — закрытый шесть лет назад банк и затонувший танкер. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
По данным телеканала Press TV, речь идёт о закрытом в 2012 году иранском Tat Bank, а также о танкере Sanchi. В январе этого года это судно столкнулось с гонконгским сухогрузом CF Crystal у восточного побережья Китая и пошло ко дну после взрыва на борту.
Как иронично заметил Зариф в Twitter, жертвами отчаянной психологической войны США по расширению санкционного списка иранских компаний стали закрытый банк и затонувший анкер, гибель которого широко освещалась на телевидении.
США ввели санкции против 70 финансовых организаций Ирана. При этом официально ограничительные меры США против исламской республики вступившие в силу 5 ноября распространяются на 700 иранских компаний.
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