Талибы направляются в Москву

Талибы впервые покупают билет до Москвы

Переговоры по афганскому урегулированию в «московском формате» всё-таки состоятся — несмотря на то, что ранее появлялись слухи об их полной отмене. Причем, во встрече в первый раз примут участие представители движения «Талибан» (запрещено в РФ ). Опасным кажется то, что, по данным западных агентств, Москва отправила приглашение афганским чиновникам в обход правительства. Это может подорвать и без того непростые отношения между Москвой и Кабулом

Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и О том, что второе заседание в рамках так называемого «московского формата» по Афганистану состоится 9 ноября, сообщил МИД России . В заседании, которое будет проходить на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей, примут участие такие важные региональные игроки, как Индия Казахстан . Сообщается, что впервые встречу посетит делегация от катарского офиса «Талибана». Действующий президент Афганистана Ашраф Гани также распорядился отправить на заседание делегацию Высшего совета мира. «Согласование итогового документа не предусматривается», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади особо подчеркивают: «Российская сторона подтверждает позицию о безальтернативности политического урегулирования в ИРА и необходимости активной скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на данном направлении».

Прежняя дата московской встречи по урегулированию (4 сентября) была перенесена. Приглашение участвовать было направлено 12 странам. Также планировалось, что в переговорах примут участие представители офиса «Талибана» в Дохе, открытого по согласованию с Вашингтоном. Однако 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонную беседу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, во время которой и была достигнута договорённость перенести заседания. Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай в интервью ТАСС объяснил это так: «Поскольку данный формат не был согласован с афганской стороной и соответствующих предварительных консультаций с афганским правительством не было проведено, возникла необходимость в дальнейших консультациях». Хотя нередко перенос переговоров объясняли перестановками в афганском правительстве. Глава афганской дипмиссии напомнил, что московская площадка — не единственная в своём роде дипломатическая инициатива, и что ряд стран предпринимает собственные попытки. «Во всех этих случаях афганская сторона требует, чтобы суверенитет страны соблюдался», — подчеркнул Абдул Каюм Кучай.

Накануне стало известно, что пять бывших полевых командиров «Талибана», которые отбывали заключение в скандально известной американской тюрьме Гуантанамо, вошли в состав катарского офиса организации. Они разместились на территории эмирата после своего освобождения, однако до сих пор не принимали непосредственного участия в политической деятельности, говорится в официальных заявлениях талибов. Назначения были сделаны в «очень чувствительное» время, они могут способствовать укреплению команды, отметил один из официальных представителей движения агентству AFP. Некоторые наблюдатели рассматривают этот шаг как хороший знак возобновления усилий по установлению мира в Афганистане.

Если переговоры действительно состоятся, то, как отмечают наблюдатели, это будет первый раз, когда официальный Кабул и повстанцы повстречаются лицом к лицу на международной переговорной площадке. В Twitter вице-президент Института Карнеги Эндрю Вайс отметил, что Кремль делает успехи в том, чтобы занять лидирующую роль в рамках афганского урегулирования.

Однако насколько эти попытки взять инициативу в свои руки окажутся успешными? Как сообщило накануне агентство Reuters, Россия пригласила группу высокопоставленных афганских политиков на эти переговоры с талибами в Москве, минуя правительство Гани, в результате чего официальный Кабул не на шутку разгневался. Три высокопоставленных афганских чиновника заявили в разговоре с журналистами, что правительство недовольно тем, как Москва ведёт свою игру.