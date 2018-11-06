В Ираке нашли сотни могил с останками тысяч людей

В Ираке нашли сотни братских могил с останками тысяч людей

Братские могилы обнаружили в четырех провинциях: Найнава, Киркук Салах-эд-Дин и Анбар. Среди погребенных есть женщины и дети, престарелые и инвалиды, а также военные и полицейские. Предположительно, все захороненные в подобных могилах — жертвы боевиков.

К настоящему времени изучены лишь 28 могил, из которых достали 1258 тел. По оценкам, в общей сложности в захоронениях находятся от шести до 12 тысяч тел, однако установить точное число в настоящее время трудно. Самое маленькое из найденных на данный момент захоронений располагалось в Мосуле, оно содержало останки восьми человек. Считается, что в самом большом — образовавшейся естественным образом воронке в районе Хасфа возле города — погребено около 4 тысяч человек.

В ООН произошедшее назвали систематической и широкомасштабной кампанией насилия. Отмечается, что все массовые захоронения необходимо защитить от внешнего вмешательства. Их изучение позволит выявить в том числе военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид.

Во всемирной организации ранее заявляли, что террористы ИГ расправились с примерно 33 тысячами мирных жителей в Ираке, более 55 тысяч получили ранения. Все три года, в течение которых боевики контролировали часть территории страны, они терроризировали жителей и проводили массовые казни. В частности, они преследовали представителей этнических и религиозных меньшинств, в том числе христиан и езидов.