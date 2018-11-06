Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами

До половины всех проживающих в Лондоне российских экспатов работают на спецслужбы России . Об этом говорится в докладе Общества Генри Джексона (Henry Jackson Society) при Кембриджском университете.

Автор документа профессор Эндрю Фоксолл получил данные на основе бесед с источниками в разведсообществе Великобритании , а также с диссидентами или перебежчиками. По его данным, российские шпионские службы в 52 раза превосходят британские, в целом же в Соединенном Королевстве работает около 200 оперативников российской разведки, которые руководят еще 500 агентами спецслужб. При этом на разведку работает около половины дипломатов посольства России, отмечает он.

Утверждается, что из предположительно 150 тысяч российских экспатов в Лондоне до половины — 75 тысяч — могут являться информаторами Федеральной службы безопасности , Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ ) или Службы внешней разведки.

«Судя по беседам с экспатами или переводчиками, примерно половина всех русских — информаторы. Это свидетельствует о высоком уровне паранойи в лондонском русском коммьюнити», — отмечает автор доклада.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си», источники, близкие к британскому разведсообществу, склонны не доверять приведенным данным. «Озвученные цифры вызывают желание относиться к этой информации с большой осторожностью», — пояснил один из собеседников.

В частности, странным выглядит и упоминание 150 тысяч россиян в Лондоне. Отмечается, что такую оценку СМИ давали в 2014 году. В то же время в 2016-м Национальная статистическая служба оценивала число россиян во всей стране в 66 тысяч.