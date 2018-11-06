Ещё
Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
До половины всех проживающих в Лондоне российских экспатов работают на спецслужбы России. Об этом говорится в докладе Общества Генри Джексона (Henry Jackson Society) при Кембриджском университете.
Автор документа профессор Эндрю Фоксолл получил данные на основе бесед с источниками в разведсообществе Великобритании, а также с диссидентами или перебежчиками. По его данным, российские шпионские службы в 52 раза превосходят британские, в целом же в Соединенном Королевстве работает около 200 оперативников российской разведки, которые руководят еще 500 агентами спецслужб. При этом на разведку работает около половины дипломатов посольства России, отмечает он.
Утверждается, что из предположительно 150 тысяч российских экспатов в Лондоне до половины — 75 тысяч — могут являться информаторами Федеральной службы безопасности, Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) или Службы внешней разведки.
«Судя по беседам с экспатами или переводчиками, примерно половина всех русских — информаторы. Это свидетельствует о высоком уровне паранойи в лондонском русском коммьюнити», — отмечает автор доклада.
Как сообщает «Русская служба Би-би-си», источники, близкие к британскому разведсообществу, склонны не доверять приведенным данным. «Озвученные цифры вызывают желание относиться к этой информации с большой осторожностью», — пояснил один из собеседников.
В частности, странным выглядит и упоминание 150 тысяч россиян в Лондоне. Отмечается, что такую оценку СМИ давали в 2014 году. В то же время в 2016-м Национальная статистическая служба оценивала число россиян во всей стране в 66 тысяч.
В конце сентября министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал в скором времени покончить с сетью агентов ГРУ на своей территории.
В марте британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения отрицает.
Последние новости
Встрече Путина и Трампа помешал Макрон Стала известна судьба цен на бензин Правительство одобрило проверку пользователей мессенджеров по номеру телефона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ500
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни33
В Москве расстреляли авто миллиардера89
Ефремову готовят безжалостное наказание330
В Израиле нашли признак скорого конца света23
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:12
Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной
Шоу-бизнес
00:24
В Израиле нашли признак скорого конца света
В мире
01:07
Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами
В мире
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение