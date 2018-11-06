Климкин объяснил нежелание Хуга называть РФ агрессором

Климкин объяснил нежелание Хуга называть Россию «агрессором»

Украины Глава МИД Павел Климкин объяснил нежелание бывшего первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга называть Россию агрессором тем, что у него не было права давать какие-либо политические оценки.

«Александр Хуг явно снова попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он имеет пророссийские взгляды, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что несмотря на официальный статус наблюдателя в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить «от себя», — написал Климкин в Facebook.

В то же время он добавил, что это объяснение не оправдывает Хуга, потому что даже «в этой чувствительной ситуации», по мнению Климкина, он должен был «суметь найти другие слова», не допускавшие «каких-либо „пророссийских“ интерпретаций».

«От этого во многом зависит понимание и поддержка на Украине деятельности СММ. Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», — заявил Климкин.

Ранее Хуг, покинувший этот пост 1 ноября, в интервью украинскому телеканалу «1+1» отказался называть Россию агрессором.