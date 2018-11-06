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В честь встречи Путина и Трампа выпустили монету с тремя ошибками
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В честь встречи Путина и Трампа выпустили монету с тремя ошибками 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Фото: Reuters
Журналистка Алина Селюх обратила внимание на опечатки на памятной монете в честь встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Монета продается на американском сайте The White House Gift Shop. В комментариях к посту журналистки отметили, что монеты выпускает частная компания, это не официальная продукция Белого дома.
На одной стороне монеты изображены Путин и Трамп на фоне флагов, на другой — собор в Хельсинки, рядом с которым проходили переговоры. Именно на стороне с собором оказались надписи на русском языке с опечатками: «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинский саммит».
Селюх отметила, что слова Трампа, процитированные на монете, на самом деле были сказаны президентом во время встречи с Ким Чен Ыном.
Монету предлагается купить на сайте за сто долларов (около 6600 рублей).
В сентябре другую монету, выпущенную в честь встречи Путина и Трампа, показал в своем твиттере журналист Кеннет Фогел. Стоимость монеты также составляла сто долларов. На одной из ее сторон изображен кафедральный собор Хельсинки и флаги России и США. На русском там написано «встреча на высшем уровне».
Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля 2018 года. По итогам переговоров они провели совместную пресс-конференцию. Трамп заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США, а Путин предложил американским следователям присутствовать на допросах сотрудников ГРУ.
Также Трамп похвалил организацию ЧМ-2018 и игру российской сборной. Он заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем в последнее время, но «все изменилось примерно четыре часа назад».
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