Лондон взялся за нового «проблемного персонажа» из РФ

Британское правительство в очередной раз продемонстрировало боевой "антироссийский задор". Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", и пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится. Министр скороговоркой перечислил, что ему не нравится: это "вторжение в 2008 году в Грузию , в 2014-м — в Крым , кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери", и сурово предупредил: "Мы должны ясно дать понять, что, если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, то цена для России будет очень высока".

Москве вряд ли кто-то испугается и начнет спешно перестраиваться в угоду желаниям Лондона. Но, думается, можно предположить, что британские власти могут пустить в дело имеющиеся у них "антироссийские активы", чтобы в очередной раз усугубить двусторонние отношения и добавить мрачных красок в образ России, которая не хочет жить "по правилам".

С чем связано новое обострение антироссийского синдрома? Трудно сказать. Во всяком случае в британской столице заиграла "пластинка" с очередным русским именем — бизнесмена Германа Горбунцова , проживающего в Лондоне.

Он фигурирует в качестве "проблемного персонажа" в статьях двух вполне респектабельных изданий — EUreporter и EU Today.

Автор издания EU Today пишет: "Лондон на протяжении многих лет является привилегированным центром международных судебных разбирательств для российских бизнесменов, благодаря отличной репутации Англии с ее беспристрастной и объективной судебной системой. Но реалии жизни в столице таковы, что мы должны принять разумные меры по защите свидетелей, чтобы гарантировать справедливое судебное разбирательство, и поддерживать эту звездную репутацию.

В канун Хэллоуина юридическая команда, представляющая г-на Германа Горбунцова, выразила опасения, что он может стать мишенью для киллеров, поскольку является ключевым свидетелем в ходе коррупционного процесса в Москве… Он должен дать показания в суде" (речь идет о "деле полковника Захарченко").

EUreporter также озабочен безопасностью вышеназванного господина: "Герман Горбунцов, гражданин России, проживающий в Великобритании, должен давать показания в суде, но выразил опасения за свою личную безопасность и потребовал защиты. Ситуацию с Горбунцовым одни сравнивают с историей российского информатора Александра Перепеличного, который таинственным образом погиб около своего дома в Суррее, после того, как взялся помочь швейцарскому расследованию отмывания российских денег.

Другие сравнивают его с Сергеем Скрипалем , бывшим двойным агентом, слежка за которым российских спецслужб, как полагают, привела к покушению на его жизнь и на жизнь его дочери в начале этого года. Некоторые считают, что Горбунцов… является потенциально ценным источником для британских властей".

Издание также цитирует бывшего британского министра по делам Европы Дениса Макшейна , к которому обратились юристы, представляющие Горбунцова, и который обратился с письмом к министру Великобритании по вопросам безопасности Бену Уоллесу : "Горбунцов помогает российским властям в важном судебном деле, связанном с серьезными обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении российского чиновника… Интересно, есть ли какой-либо механизм, который позволит его защитить хотя бы в ходе визита, когда он будет давать показания".

При этом Макшейн особо подчеркивает, что "не знает г-на Горбунцова и никогда с ним не встречался", однако Горбунцов "хорошо известен министерству внутренних дел и лондонской полиции, поскольку он был жертвой покушения на убийство в марте 2012 года в Лондоне".

Действительно, покушение было, и Герману Горбунцову очень повезло, что он остался жив. Видимо, и сейчас он чувствует какую-то возможную угрозу (если только это не пиар, чтобы привлечь внимание к его персоне накануне каких-нибудь планируемых "разоблачений") — иначе его юристы не стали бы бить тревогу. Вопрос в том, откуда такая угроза может исходить.

Российские власти (как ни прискорбно это для определенных сил в британском истеблишменте) приходится исключить — ведь Горбунцов сам, по своей воле и чуть ли не по своей инициативе собирается давать показания по делу Захарченко и, цитируем Макшейна, "помогает российским властям в важном судебном деле".

В британской столице заиграла "пластинка" с очередным русским именем — бизнесмена Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне

Значит, опасности могут подстерегать г-на Горбунцова скорее со стороны бывших и нынешних партнеров в его разнообразных, запутанных, не всегда легальных и не всегда прозрачных делах.

Сейчас Герман Горбунцов основательно подзабыт, но в свое время он получил свою долю прессы — и печатной, и сетевой. Вот как — вкратце — выглядела его бурная карьера в изложении СМИ.

Любой рассказ о Горбунцеве начинается с того, что в 1984 году он был осужден на три года за разбойное нападение. СМИ, впрочем, ограничиваются только упоминанием об этом, не приводя никаких подробностей, и сразу переходят к началу 1990-х годов, когда Горбунцов занялся бизнесом и за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, недвижимостью и финансами. В 1994 году Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем и с конца 1990-х начал работать в его банковских структурах.

К 2002 году Горбунцов — уже один из топ-менеджеров этой империи, член Совета директоров Интерус-банка — одного из банков сети Френкеля. Френкель создал сеть "отмывочных" банков и считался "королем обнала" в России. В сентябре 2006 года был убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов , выступавший инициатором лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю. В январе 2007 года Френкель был арестован, признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы. Горбунцов какую-либо причастность к убийству категорически отрицал, утверждая, что никаких конфликтов с Козловым не имел, а "Алексея Френкеля… видел 4 или 5 раз".

В 2006 году Горбунцов стал владельцем хоккейного клуба "Спартак" , а директором клуба стал его близкий друг Петр Чувилин . Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, обвиняемый и двое его подельников собирались за 5 млн долларов урегулировать проблему банка "Европейский экспресс" с Центробанком. В этом году Петр Чувилин освободился условно-досрочно, поскольку еще до суда отсидел в СИЗО почти полтора года. В 2010 году оба они проходили потерпевшими по делу о вымогательстве 1,5 млн евро со стороны сотрудников МВД (правоохранительные органы вели тогда расследование о деятельности преступной группы, "отмывшей" в столичных банках более пяти миллиардов долларов). В 2010 году Горбунцов стал фигурантом еще одного крупного скандала. Из одного из его банков пропало около 1 млрд долларов, которые принадлежали РЖД (или считались теневыми средствами лиц, якобы близких к тогдашнему руководству РЖД). Потом выяснилось, что большая часть "железнодорожных" денег была выведена за границу через АО "Универсалбанк" в Молдавии. В результате начавшегося тогда затяжного разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию.

В Молдавии Горбунцов тесно сотрудничал с крупным бизнесменом, лидером демократической партии Владимиром Плахотнюком . Плахотнюк — самый влиятельный и одновременно самый непопулярный политик в Молдавии.

Он выступает за евроинтеграцию страны и часто критикует Россию, мешающую, по его словам, сближению Кишинева с ЕС. Молдавские СМИ не раз писали, что он лично контролирует в республике буквально все — от судов и силовых структур до правительства и большинства в парламенте. Ему же принадлежит самый большой в стране медиахолдинг, в который входят наиболее рейтинговые телеканалы.

Впоследствии между партнерами произошел конфликт, и Горбунцов, как уже сказано выше, был вынужден бежать в Лондон. А в Молдавии при помощи всемогущего Плахотнюка на беглого банкира было заведено несколько уголовных дел о хищениях в особо крупных размерах. Обвиняли его и в подготовке покушения на Ренато Усатого — бизнесмена, лидера оппозиционной партии, пророссийски настроенного политика.

Молдавская прокуратура требовала выдать ей Горбунцова, но британцы, у которых были на него "другие планы", отказали. В мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. В 2012 году в центре Лондона на банкира было совершено покушение. Киллер выпустил несколько пуль, и Горбунцова даже вводили в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь.

Пойманный впоследствии в Румынии киллер, Виталий Прока, дал показания, что заказчиком убийства выступал бывший партнер Горбунцова, Плахотнюк. Однако у молдавской прокуратуры были иные соображения, и она "выбрала" другого заказчика: того самого Ренато Усатого. Это случилось после несколько неожиданного и резкого замирения между Горбунцовым и Плахотнюком, которое заставляло задуматься о вмешательстве неких влиятельных посредников вне России и Молдавии, решивших, что им нужно не конфликтовать, не обвинять друг друга в подготовке убийств, а вместе заняться действительно полезными делами. В общем, Горбунцов и Плахотнюк забыли о взаимных обидах, а в лондонском покушении стали обвинять Усатого. В свою очередь, Ренато Усатый считает, что молдавские полицейские и прокуроры вошли в сговор с находящимся в международном розыске преступником.

"Если до сих пор Горбунцов был врагом Плахотнюка, то теперь стал его другом, — излагает Усатый свое видение ситуации. — Горбунцов оказался в Молдове после того, как больше не мог вести криминальный бизнес в России. В Молдове он получил "крышу" Воронина (бывший президент страны. — Прим. ред.) и Плахотнюка. Горбунцов ходил в сопровождении сотрудников службы госохраны — неплохо для мошенника, чье имя известно всем спецслужбам мира. Его ругали Publika и Prime, когда он был в плохих отношениях с Плахотнюком. Тогда он был "черным банкиром", рейдером, а теперь стал снова г-ном Горбунцовым. Складывается впечатление, что за все, что Горбунцов на меня наговорил, Плахотнюк обещал ему должность председателя нацбанка".

Это, в общем, понятно, потому что страну пребывания Горбунцова интересовал не молдавский след в покушении на его убийство (слишком мелко, слабо и скучно), а российский. Интересовала не истина, а большая пропагандистская игра. Горбунцов с готовностью принял российский "след" в покушении. При содействии Плахотнюка уголовные дела, возбужденные в Молдавии против Горбунцова, были закрыты.

А сам банкир начал осваивать новое для него поле деятельности — информационное. Горбунцов через гонконгский офшор "Citadel Media Group Limited" зарегистрировал и запустил оппозиционные "расследовательские" ресурсы — Russiangate.com, crimerussia.com и crimemoldova.com.

Сайты специализировались, разумеется, на компромате. За годы, проведенные в бизнесе, Горбунцов приобрел большие связи и практические знания не только о легальных, но и о нелегальных делах, связанных прежде всего с отмыванием денег. Так что он вполне мог бы пригодиться в качестве информатора, поставщика компромата — достоверного или мнимого — на российских бизнесменов, чиновников и правоохранителей. Был бы заказчик, а за компроматом дело не станет.

Британские спецслужбы всегда особо интересовали те наши соотечественники, за которыми тянется криминальный след и которыми можно легко манипулировать. Не случайно в упомянутых статьях подчеркивается, что Горбунцов "является потенциально ценным источником для британских властей" и что "его защита важна для интересов национальной безопасности Великобритании".

Горбунцова могут использовать как разменную карту в играх с "национальной безопасностью" Великобритании

Впрочем, спецслужбы не всегда предсказуемы, "ценность" той или иной фигуры для них может меняться, "источник" полезных сведений может иссякать, и тогда появляются другие идеи насчет использования информатора "в интересах национальной безопасности". Можно, скажем, громко заговорить о том, что он опасается за свою жизнь, а потом сказать — вот, мы же предупреждали…

Автор многих журналистских расследований Олег Лурье , анализируя нынешнюю ситуацию с Германом Горбунцовым, считает, что "и варианты Литвиненко, Березовского или Скрипаля тоже нельзя исключать, учитывая топорность последних "произведений" британских спецслужб. Отравится вдруг в Лондоне Горбунцов, скажем, "новичком" или полонием либо повесится в ванной — и сразу начнется вселенский крик про "длинные руки Кремля", а потом, как обычно, все засекретят и пойдет долгий разговор об очередных санкциях в отношении "агрессивной России". Так что вариантов у Горбунцова не много, но наиболее безопасный — это вернуться в Россию, написать явку с повинной и честно отсидеть положенный срок".

В любом случае Горбунцову, его юристам, бывшему министру Макшейну и прочим надо самим себе признаться, что угрозу — если она действительно есть — надо искать в криминальном окружении банкира, а также среди тех, кто может использовать его как разменную карту в играх с "национальной безопасностью".