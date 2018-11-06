Генсек НАТО неожиданно отправился в Афганистан

Генсек НАТО отправился с необъявленным визитом в Афганистан

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился во вторник с визитом в Афганистан , о котором альянс не объявлял заранее по соображениям безопасности. Об этом сообщила в Twitter представитель альянса Оана Лунгеску.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящий момент с визитом в Исламской Республике Афганистан. Его сопровождают начальник Военного комитета НАТО Стюарт Пич и командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти", — сообщила она.

Пресс-служба альянса уточнила, что Столтенберг проведет встречи с президентом Афганистана, членами правительства и представителями гражданского общества. Кроме того, Столтенберг встретится с командующим миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" Скоттом Миллером, старшим гражданским представителем НАТО Корнелиусом Циммерманом и военным персоналом миссии.