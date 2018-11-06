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Генсек НАТО неожиданно отправился в Афганистан
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Генсек НАТО отправился с необъявленным визитом в Афганистан 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился во вторник с визитом в Афганистан, о котором альянс не объявлял заранее по соображениям безопасности. Об этом сообщила в Twitter представитель альянса Оана Лунгеску.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в настоящий момент с визитом в Исламской Республике Афганистан. Его сопровождают начальник Военного комитета НАТО Стюарт Пич и командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти", — сообщила она.
Пресс-служба альянса уточнила, что Столтенберг проведет встречи с президентом Афганистана, членами правительства и представителями гражданского общества. Кроме того, Столтенберг встретится с командующим миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" Скоттом Миллером, старшим гражданским представителем НАТО Корнелиусом Циммерманом и военным персоналом миссии.
В штаб-квартире НАТО не указали главные темы визита, однако, по информации дипломатических источников, основными темами, обсуждаемыми НАТО с властями Афганистана, являются возможное расширение миссии инструкторов и советников НАТО, перспективы переговоров с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) и внешнее финансирование афганской армии, на которое требуется более $4 млрд в год.
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