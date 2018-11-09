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Трамп сообщил о скандале на выборах во Флориде
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Трамп сообщил о крупном коррупционном скандале на выборах во Флориде 

РИА Новости + ещё 28 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранители проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида.
По последним результатам, после подсчета бюллетеней на выборах в сенат действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт набирает 50,21%, в то время как сенатор-демократ Билл Нельсон — 49,79%. Однако проигравший политик потребовал пересчета голосов.
"Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде", — написал Трамп в Twitter.
В ответ на требования о пересчете сам Скотт обратился к правоохранителям с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс. Губернатор утверждает, что офис Снайпс намеренно скрывал критическую важную информацию о подсчете голосов — о числе проголосовавших избирателей и подсчитанных бюллетеней.
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