США готовятся к вторжению русских хакеров

Пришла пора для ноябрьских выборов в Конгресс США , и борьба разворачивается не только на политической арене, но и в киберпространстве — социальные сети в спешке удаляют «подозрительные аккаунты», боты и тролли продолжают распространять дезинформацию, а американских граждан учат, как распознать взломанную машину для голосования. Что делается для того, чтобы не повторить ситуацию двухгодичной давности — в материале «Газеты.Ru»

Накануне единого дня голосования, который в этом году выпал на 6 ноября, Facebook отчиталась об удалении 30 учетных записей социальной сети и 85 аккаунтов Instagram, которые предположительно использовались иностранными государствами и их ботами для распространения своего влияния.

«Практически все страницы, связанные с этими аккаунтами, велись на французском или русском языках, в то время как Instagram-профили принадлежали англоговорящим пользователям. Некоторые были посвящены знаменитостям, а другие — политическим дискуссиям», — говорится в пресс-релизе Facebook.

Представители социальной сети заявили, что обычно проводят глубокий анализ, прежде чем обнародовать такую информацию, но решили не ждать, учитывая, что день выборов вот-вот наступал.

«Мы бы хотели, чтобы люди знали о тех мерах, которые мы предпринимаем», — отметили в компании, пообещав обновить публикацию, если будет обнаружена связь между заблокированными аккаунтами и Агентством интернет-исследований (IRA), которое на Западе считается прокремлевской организацией.

С тех пор, как Facebook обвинили в пособничестве «русским троллям» во время выборов 2016 года, социальная сеть и ее руководство находятся под пристальным вниманием американских законодателей. Платформа взяла за правило отчитываться об удалении всей подозрительной активности, которая будет зафиксирована, чтобы продемонстрировать пользователям и властям, что она занимается этой проблемой.

Тем не менее, учитывая миллиардный охват аудитории Facebook, трудно представить, что с дезинформацией можно покончить раз и навсегда.

Социальной сети остается надеяться, что ее человеческих и технологических ресурсов хватит на то, чтобы ноябрьские выборы прошли без особых эксцессов, которые смогут навредить и без того шаткой репутации компании.

В случае, если Facebook не справится с возложенной на нее миссией, можно ожидать ужесточение контроля за социальными сетями и распространяемой в них информацией, которое уже давно предлагают американские конгрессмены.

Эксперты по информационной безопасности ожидают продолжающиеся кибератаки со стороны России вплоть до президентских выборов в 2020 году. Как утверждает Bloomberg , накануне выборов в Конгресс в ноябре 2018 года федеральные агентства находятся в состоянии повышенной готовности, прогнозируя хакерские взломы на протяжении всего дня голосования.

Сообщается, что с 1 августа на территории США зафиксировано 160 попыток кибератак на базы данных избирателей и организаторов выборов.

При этом на последней неделе октября по меньшей мере десять штатов заявили о попытках неавторизованного подключения к системам безопасности, отвечающим за порядок на выборах.

«Русские хакеры» подозреваются во взломе почты Национальной комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Тогда в сети была выложена личная переписка чиновников, дискредитирующая Хиллари Клинтон. Тем не менее, ИБ-специалисты не думают, что подобный трюк снова сработает.

«Если они [хакеры] попытаются сегодня что-то сделать, то они будут действовать в самый последний момент», — заявил представитель компании CrowdStrike в интервью New York Times , добавив, что «русские слишком умны», чтобы повторять свои же ходы.

В социальных сетях распространяется большое количество слухов о взломанных и скомпрометированных машинах для голосования, сообщает New York Times. Многие из них сопровождаются видео, которые якобы подтверждают опасения.

В 2016 году в Штатах была похожая ситуация — женщина из Пенсильвании опубликовала ролик, в котором заявила, что машина не разрешила ей проголосовать за Дональда Трампа . После того как это видео перепостили несколько тысяч раз, оказалось, что всему виной автор публикации, которая неправильно использовала автомат.

Несмотря на то что NYT призывает граждан США не верить в подобные «фейк ньюс», издание рекомендует несколько раз проверить бюллетень (или электронное заявление), прежде чем отправлять его.

«Если у вас есть основания верить, что машина для голосования сломана, уведомите об этом сотрудника избирательного участка», — советуют американские СМИ.

Как оказалось, взлом автомата киберпреступниками — не такая уж фантастическая история, как может показаться. В августе текущего года во время хакерской конференции DEF CON несколько детей в возрасте 11 лет успешно проникли в систему безопасности машины всего лишь за несколько минут.

Тогда Национальная ассоциация государственных секретарей (НАГС) Америки заявила о том, что совершенный взлом был «далек от реальности», так как на самом деле система на настоящих выборах гораздо более сложна и многогранна.