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Трамп оценил свои встречи в Париже
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Трамп оценил свои встречи в Париже 

Газета.Ru + ещё 28 1 час назад
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи, которые он провел во время визита в столицу Франции, оказались продуктивными. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Американский лидер прибыл в Париж для участия в торжественный мероприятиях в честь окончания Первой мировой войны.
"Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!" — написал Трамп.
Президент, в частности, уже посетил Елисейский дворец, где провел встречу со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Также было запланировано посещение Трампом американского кладбища на севере Франции, но поездка была отменена из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что во время встречи в Елисейском дворце Макрон назвал Трампа "хорошим другом" и похлопал его по коленке.
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