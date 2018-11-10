Трамп оценил свои встречи в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи, которые он провел во время визита в столицу Франции , оказались продуктивными. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Американский лидер прибыл в Париж для участия в торжественный мероприятиях в честь окончания Первой мировой войны.

"Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!" — написал Трамп.

Президент, в частности, уже посетил Елисейский дворец, где провел встречу со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном . Также было запланировано посещение Трампом американского кладбища на севере Франции, но поездка была отменена из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Елисейском дворце Макрон назвал Трампа "хорошим другом" и похлопал его по коленке.