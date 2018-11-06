Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ

Луганская тепловая электрическая станция вынужденно перешла с угля на газ, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко

«Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. Счастинская ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России. По этому поводу есть соответствующее решение правительства и «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

Он добавил, что станция может работать «как на угле, так и на газу, но уголь — дешевле».

«А это, разумеется, стоимость энергоносителей. Население области это не коснётся, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию», — рассказал Клименко.