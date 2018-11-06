Ещё
Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: wikimedia.org
Луганская тепловая электрическая станция вынужденно перешла с угля на газ, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.
«Сегодня Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ. Счастинская ТЭС переведена на переработку газа из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России. По этому поводу есть соответствующее решение правительства и «Нафтогаза», — написал он в Facebook.
Он добавил, что станция может работать «как на угле, так и на газу, но уголь — дешевле».
«А это, разумеется, стоимость энергоносителей. Население области это не коснётся, тарифы останутся неизменными. Работаем над тем, чтобы удержать ситуацию», — рассказал Клименко.
В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что энергонезависимость страны связана с использованием украинского угля на ТЭС.
RT на русском: последние новости
Daily Telegraph рассказала, как Иран и Китай разгромили агентуру ЦРУ с помощью Google Facebook накануне выборов в США заблокировал десятки подозрительных аккаунтов СМИ узнали о задержании во Франции планировавших нападение на Макрона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опаснейший боевик перебрался в ДНР104
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием67
На борту МКС произошло ЧП41
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя30
Представлен убийца системы ЖКХ75
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
01:31
«Чтобы не было сомнений»: Украина лишилась генпрокурора
Украина Статьи
00:30
Маневры новейшего Су-57 попали на видео
Армия Оружие
01:01
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
В мире
04:03
Лавров отреагировал на НАТО у границ России
Армия Ближний Восток
01:09
США готовятся к вторжению русских хакеров
В мире Статьи
00:57
Аномальный плюс: что ждет Москву в ноябре
Погода Новости Москвы
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение