Иран ответил на угрозы Трампа мемом из «Игры престолов» 

Иранский генерал Касем Сулеймани (Qasem Soleimani) ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых санкций, опубликовав на своей странице в Instagram мем из сериала «Игра престолов».
2 ноября Трамп выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко. 5 ноября», написанной шрифтом из «Игры престолов». Президент США сделал отсылку к слогану телесаги «Зима близко». Скорее всего, политик напомнил властям Ирана, что в этот день против страны вступит в силу новый пакет санкций.
pic.twitter.com/nk2vKvHuaL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2018 г.
Спустя несколько дней иранский генерал ответил Трампу похожим мемом, стилизованным под сериал. Он выложил собственную фотографию с подписью «Я выстою».
Ранее представители телеканала HBO, который транслирует «Игру престолов», обвинили Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Они также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.