Иран ответил на угрозы Трампа мемом из «Игры престолов»

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2018 г. 2 ноября Трамп выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко. 5 ноября», написанной шрифтом из «Игры престолов». Президент США сделал отсылку к слогану телесаги «Зима близко». Скорее всего, политик напомнил властям Ирана, что в этот день против страны вступит в силу новый пакет санкций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ghasem Soleimany|قاسم سلیمانی (@soleimany_ir) 2 Ноя 2018 в 2:14 PDT Спустя несколько дней иранский генерал ответил Трампу похожим мемом, стилизованным под сериал. Он выложил собственную фотографию с подписью «Я выстою».

Ранее представители телеканала HBO, который транслирует «Игру престолов», обвинили Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Они также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.