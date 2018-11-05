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Иран ответил на угрозы Трампа мемом из «Игры престолов»
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Иран ответил на угрозы Трампа мемом из «Игры престолов» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/@FranceNews24
Иранский генерал Касем Сулеймани (Qasem Soleimani) ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых санкций, опубликовав на своей странице в Instagram мем из сериала «Игра престолов».
2 ноября Трамп выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко. 5 ноября», написанной шрифтом из «Игры престолов». Президент США сделал отсылку к слогану телесаги «Зима близко». Скорее всего, политик напомнил властям Ирана, что в этот день против страны вступит в силу новый пакет санкций.
Спустя несколько дней иранский генерал ответил Трампу похожим мемом, стилизованным под сериал. Он выложил собственную фотографию с подписью «Я выстою».
Ранее представители телеканала HBO, который транслирует «Игру престолов», обвинили Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Они также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.
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