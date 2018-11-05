Успех Сербии вызвал гнев Запада

Успехи сербских дипломатов по вопросу Косово вызвали гнев

Сербии Глава МИД Ивица Дачич заявил, что Запад требует его отказаться от дипломатической кампании по борьбе с признанием Косово. Об этом сообщает белградская газета «Вечерне новости».

«Албанская сторона жалуется на меня окружающим, а Запад требует прекратить, потому что это раздражает албанцев и разрушает диалог, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях считаются нормальными», — объяснил свою позицию Дачич.

Он предполагает, что Запад видит в действиях сербского внешнеполитического ведомства нарушение диалога Белграда с Приштиной.

4 ноября сообщалось, Гренада стала девятой страной, отозвавшей признание независимости Косово. Решение было принято после встречи представителя государства с Дачичем. Ранее от поддержки Косово по просьбе Сербии отказались Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото. Независимость региона категорически не признают Россия, Китай, Бразилия и Индия.