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Успех Сербии вызвал гнев Запада
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Успехи сербских дипломатов по вопросу Косово вызвали гнев 

Lenta.ru 35 минут назад
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Запад требует его отказаться от дипломатической кампании по борьбе с признанием Косово. Об этом сообщает белградская газета «Вечерне новости».
«Албанская сторона жалуется на меня окружающим, а Запад требует прекратить, потому что это раздражает албанцев и разрушает диалог, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях считаются нормальными», — объяснил свою позицию Дачич.
Он предполагает, что Запад видит в действиях сербского внешнеполитического ведомства нарушение диалога Белграда с Приштиной.
4 ноября сообщалось, Гренада стала девятой страной, отозвавшей признание независимости Косово. Решение было принято после встречи представителя государства с Дачичем. Ранее от поддержки Косово по просьбе Сербии отказались Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото. Независимость региона категорически не признают Россия, Китай, Бразилия и Индия.
В июне лидер Сербии Александр Вучич объяснил отказ признать Крым российской территорией. По его словам, признание юрисдикции России над Крымом означало бы признание независимости Косово. Он отметил, что не видит противоречий между евроинтеграцией Белграда и хорошими отношениями с Москвой.
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