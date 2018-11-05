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Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре
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Посол Южной Кореи в РФ заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на посла Республики Корея в РФ У Юн Гына.
"Россия попросила, чтобы визит прошел до конца текущего года, и ожидает, что это произойдет. Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров", — цитирует агентство дипломата. По его словам, поездка Ким Чен Ына, "учитывая ряд обстоятельств, скорее всего, состоится в ноябре", пишет Yonhap.
У Юн Гын также сообщил, что в первой половине следующего года запланирован визит Владимира Путина в Южную Корею. По словам дипломата, до конца нынешнего года стороны начнут переговоры для организации поездки российского лидера.
Посол также рассказал, что Сеул и Москва вскоре начнут диалог по подготовке к подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле. "Россия станет важным партнером, который поможет Корее продвинуться дальше на [Евразийский] континент. Необходимо извлечь максимум из российского потенциала, особенно на фоне улучшения двусторонних отношений после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина", — приводит его слова агентство.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 31 октября сообщил, что визит Ким Чен Ына в Россию прорабатывается, но пока нет конкретных договоренностей о том, что его встреча с Путиным может состояться во Владивостоке в середине ноября, о чем писали СМИ.
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