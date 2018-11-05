Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия

В частности, он напомнил об инциденте, произошедшем в Йемене в августе текущего года. Тогда арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией случайно нанесла авиаудар по автобусу с детьми, в результате которого погибли 50 человек.

«Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют», — заявил Трамп в интервью изданию Axios, отвечая на вопрос о том, могут ли США прекратить продажу оружия Саудовской Аравии.