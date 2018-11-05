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Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия
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Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Zach Gibson /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заподозрил Саудовскую Аравию в неумелом использовании в Йемене оружия, предоставленного Соединёнными Штатами.
В частности, он напомнил об инциденте, произошедшем в Йемене в августе текущего года. Тогда арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией случайно нанесла авиаудар по автобусу с детьми, в результате которого погибли 50 человек.
«Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют», — заявил Трамп в интервью изданию Axios, отвечая на вопрос о том, могут ли США прекратить продажу оружия Саудовской Аравии.
Ранее News.ru писал о том, что эксперты установили, что в ходе удара ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией применялась MK 82 весом 227 кг с лазерной системой наведения. В 2016 году действовавший тогда президент США Барак Обама распорядился запретить поставки Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов, но запрет был снят пришедшим к власти Дональдом Трампом в марте 2017 года.
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