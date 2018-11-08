В Европе призвали «отдать дань» России

Французский историк призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах

Французский историк Эдуар Юссон в статье для издания Atlantico раскритиковал заявления президента Эммануэля Макрона , который в преддверии празднования столетия с окончания Первой мировой войны "объявил Россию врагом".

Как пишет историк, Макрон, находясь в городе Верден, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, заявил о необходимости создания "настоящей европейской армии" для противостояния России, Китаю США . При этом власти Франции заявляли, что все мероприятия, связанные с этой датой, будут посвящены теме мира.

По мнению Юссона, выбор места и времени объявления России врагом "приводит в изумление". При том, что через несколько дней в Париж прибудет Владимир Путин . По убеждению автора, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более, российская армия заслуживает уважения за "героическую борьбу и огромные потери" осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

"Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?" — задается вопросом Юссон, предлагая отодвинуть в сторону политику и вспомнить о народе и стране, спасшей весь мир дважды в XX веке.

Историк напоминает, что Россия потеряла "при защите свободы Европы" пять миллионов убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой, а также более 27 миллионов убитых во время Второй мировой войны.

При этом, отмечает Юссон, ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, тогда как Франция и Германия неоднократно обменивались ими в ходе мероприятий, посвященных войне.

Кроме того, французский историк считает, что Макрон не понимает, во что ввязывается, создавая независимую систему безопасности в Европе.

"Без согласия с Россией, как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?" — рассуждает автор.

Юссон считает, что если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее "европейской обороны", направленной как против США, так и против России.