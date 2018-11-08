Ещё
В Европе призвали «отдать дань» России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французский историк призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах 

РИА Новости + ещё 7 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости
Французский историк Эдуар Юссон в статье для издания Atlantico раскритиковал заявления президента Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования столетия с окончания Первой мировой войны "объявил Россию врагом".
Как пишет историк, Макрон, находясь в городе Верден, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, заявил о необходимости создания "настоящей европейской армии" для противостояния России, Китаю и США. При этом власти Франции заявляли, что все мероприятия, связанные с этой датой, будут посвящены теме мира.
По мнению Юссона, выбор места и времени объявления России врагом "приводит в изумление". При том, что через несколько дней в Париж прибудет Владимир Путин. По убеждению автора, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более, российская армия заслуживает уважения за "героическую борьбу и огромные потери" осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.
"Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?" — задается вопросом Юссон, предлагая отодвинуть в сторону политику и вспомнить о народе и стране, спасшей весь мир дважды в XX веке.
Историк напоминает, что Россия потеряла "при защите свободы Европы" пять миллионов убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой, а также более 27 миллионов убитых во время Второй мировой войны.
При этом, отмечает Юссон, ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, тогда как Франция и Германия неоднократно обменивались ими в ходе мероприятий, посвященных войне.
Кроме того, французский историк считает, что Макрон не понимает, во что ввязывается, создавая независимую систему безопасности в Европе.
"Без согласия с Россией, как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?" — рассуждает автор.
Юссон считает, что если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее "европейской обороны", направленной как против США, так и против России.
Последние новости
Скончалась известная актриса российских сериалов Девушка, решившая унизить парня из-за кольца, получила жесткий ответ Чего больше всего боятся женщины бальзаковского возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спрогнозировано начало ядерной войны РФ с США449
Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма900
Европа «в шоке» от происходящего на Украине14
«Крым придется признать российским»134
Покинувшая дом Ковальчук пропала10
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение