Патриарх Варфоломей дал совет РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на автокефалию, передает РИА "Новости".

По его словам, украинская проблема столкнула "братские церкви" — Вселенский Патриархат и РПЦ.

"Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, чем ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал томосы о создании поместных независимых церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", — заявил Варфоломей.

Данное заявление он сделал на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, который поддержал действия патриарха.

Ранее украинский эксперт выразил мнение, что соглашение с Константинополем не приблизит автокефалию.