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Житель Канады выиграл в лотерею более $7 млн
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Житель Канады выиграл крупный джек-пот 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Jorge Sanz /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press
Житель Канады сорвал джек-пот в национальной лотерее лотереи «6 из 49». Его сумма была равна 9 миллионов 600 тысяч канадских долларов ($7,3млн. — прим).
Выигрыш достался жителю провинции Онтарио. Счастливыми цифрами для него стали 7, 8, 24, 32, 42, 48 и бонус-число 45, сообщает компания OLG, которая проводила розыгрыш.
Ранее News.ru писал, что житель Москвы Илья Матвеев выиграл девять миллионов рублей в лотерее после того, как увидел счастливую комбинацию чисел во сне. Однако для этого ему понадобился год. По словам 39-летнего москвича, однажды ему приснились цифры 8 и 33. Долгое время он отмечал их в лотереях, добавляя к ним даты рождения близких.
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