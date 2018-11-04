Житель Канады выиграл в лотерею более $7 млн

Житель Канады выиграл крупный джек-пот

Житель Канады сорвал джек-пот в национальной лотерее лотереи «6 из 49». Его сумма была равна 9 миллионов 600 тысяч канадских долларов ($7,3млн. — прим).

Выигрыш достался жителю провинции Онтарио. Счастливыми цифрами для него стали 7, 8, 24, 32, 42, 48 и бонус-число 45, сообщает компания OLG, которая проводила розыгрыш.

Ранее News.ru писал, что житель Москвы Илья Матвеев выиграл девять миллионов рублей в лотерее после того, как увидел счастливую комбинацию чисел во сне. Однако для этого ему понадобился год. По словам 39-летнего москвича, однажды ему приснились цифры 8 и 33. Долгое время он отмечал их в лотереях, добавляя к ним даты рождения близких.