В Чехии украинцы напали на местных жителей

Трое иностранцев напали с ножом на местных жителей в Пльзене на западе Чехии . Об этом сообщает пражская газета Právo.

«Нападение произошло в ранние часы в воскресенье на Клатовской улице в Пльзене. На проходивших по улице двух молодых мужчин и одну женщину по неизвестным пока причинам напали три иностранца», — сообщила представитель полиции Дана Ладманова.

Она добавила, что один из местных жителей получил ножевые ранения в грудь и живот, его оперативно доставили в больницу, где он уже перенес операцию. Нападавшие были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По информации издания, все нападавшие оказались гражданами Украины. Полиция завела дело в связи с нанесением тяжелого увечья. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до нескольких лет.

В ноябре стало известно о задержании двух украинцев, избивших в римском метро индийца и местную пожилую жительницу. Перед нападением они полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли Бенито Муссолини

В сентябре Киев признал миграцию из Украины катастрофической. По данным главы МИД Павла Климкина, ежегодно около миллиона украинских граждан выезжают из страны.