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В Чехии украинцы напали на местных жителей
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В Чехии украинцы напали на местных жителей 

Lenta.ru 1 час назад
Трое иностранцев напали с ножом на местных жителей в Пльзене на западе Чехии. Об этом сообщает пражская газета Právo.
«Нападение произошло в ранние часы в воскресенье на Клатовской улице в Пльзене. На проходивших по улице двух молодых мужчин и одну женщину по неизвестным пока причинам напали три иностранца», — сообщила представитель полиции Дана Ладманова.
Задержаны избившие индийца в римском метро украинцы
Она добавила, что один из местных жителей получил ножевые ранения в грудь и живот, его оперативно доставили в больницу, где он уже перенес операцию. Нападавшие были задержаны и доставлены в отделение полиции.
По информации издания, все нападавшие оказались гражданами Украины. Полиция завела дело в связи с нанесением тяжелого увечья. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до нескольких лет.
В ноябре стало известно о задержании двух украинцев, избивших в римском метро индийца и местную пожилую жительницу. Перед нападением они полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли Бенито Муссолини.
В сентябре Киев признал миграцию из Украины катастрофической. По данным главы МИД Павла Климкина, ежегодно около миллиона украинских граждан выезжают из страны.
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