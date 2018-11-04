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Климкин отреагировал на смерть Гандзюк
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Климкин отреагировал на смерть Гандзюк 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал смерть сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Он призвал украинцев сделать всё, чтобы не допускать таких нападений.
«Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случался, а чтобы его даже нельзя было представить», — написал Климкин в своём аккаунте в Twitter.
Нападение произошло утром 31 июля возле дома Гандзюк. Неизвестный молодой человек выскочил из кустов и облил активистку серной кислотой из литровой банки. Химическое вещество попало на голову, спину, руку и частично на лицо. 4 ноября стало известно о смерти 33-летней активистки.
Как ранее писал News.ru, общественный активист Сергей Стерненко заявил, что Гандзюк терпела жуткие мучения от ожогов. По его данным, даже на перевязку её перевозили под общим наркозом.
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