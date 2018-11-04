Ещё
Филарет пообещал воздержаться от рейдерства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филарет пообещал воздержаться от рейдерства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отверг обвинения со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в рейдерстве. Слова Филарета приводит «Радио Свобода».
В конце октября Филарет заявил, что после создания единой поместной православной украинской церкви УПЦ МП должна будет сменить название на «Российская православная церковь на Украине». В УПЦ МП назвали эти планы рейдерскими.
«Никакого "рейдерства" не будет. Этого хотелось бы Москве, чтобы были поводы вмешаться во внутренние дела Украины, — заверил Филарет.
По его мнению, в Москве «хотят создать поводы для якобы защиты православных». «Мы знаем это и не хотим давать поводы. Поэтому никакого насильственного захвата храмов не будет, а будет свободный переход тех, кто этого хочет. Тот же, кто этого не хочет, останется в Российской православной церкви. Мы же будем требовать, чтобы в Украине была одна Украинская православная церковь», — добавил Филарет.
По его словам, из 12 тысяч приходов УПЦ МП около 150 уже перешли в Киевский патриархат.
В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав никем не признанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.
Последние новости
Украина промахнулась с ответом на российские санкции Киев приступил к плану «Б» по «Северному потоку-2» Коалиция США ударила по Сирии
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост затонул в Ростове-на-Дону109
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии546
Трампа не надо50
Дознаватель полиции умер в Башкирии35
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза360
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение