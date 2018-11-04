Помпео встретится с советником Ким Чен Ына

Государственный секретарь США Майкл Помпео встретится с советником лидера КНДР Ким Ён Чхолем на будущей неделе. Встреча пройдёт в Нью-Йорке.
Госсекретарь не уточнил точную дату переговор, пишет AFP.
Как ранее писал News.ru, Помпео считает, что Россия негативно влияет на защищённость Соединённых Штатов. Отвечая на вопрос об отношениях с российским руководством, он заметил, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что он очень хочет наладить диалог. Однако, по мнению Госсекретаря США, россияне для этого должны изменить своё поведение.