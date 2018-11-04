Ещё
Помпео встретится с советником Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео встретится с советником Ким Чен Ына в Нью-Йорке 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Государственный секретарь США Майкл Помпео встретится с советником лидера КНДР Ким Ён Чхолем на будущей неделе. Встреча пройдёт в Нью-Йорке.
Госсекретарь не уточнил точную дату переговор, пишет AFP.
Как ранее писал News.ru, Помпео считает, что Россия негативно влияет на защищённость Соединённых Штатов. Отвечая на вопрос об отношениях с российским руководством, он заметил, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что он очень хочет наладить диалог. Однако, по мнению Госсекретаря США, россияне для этого должны изменить своё поведение.
News.ru: последние новости
Дело Гандзюк переквалифицировали на заказное убийство Тысячи вооружённых мигрантов прорываются в Европу Талибы захватили базу в Афганистане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии326
Мост затонул в Ростове-на-Дону39
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II547
Дознаватель полиции умер в Башкирии29
Трампа не надо24
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение