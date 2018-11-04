Зависимость Турции от импорта вооружений снизилась

Эрдоган заявил о снижении зависимости Турции от импорта вооружений

По его словам, в настоящее время из-за рубежа армия получает 35% оружия, в то время как ранее — 80%.

«В ТОП-100 оборонных компаний мира вошли четыре турецких производителя. По числу компаний, включённых в данный список, Турция находится на шестой позиции в мире», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее сообщалось, что Турция провела переговоры с Украиной о сотрудничестве между оборонными комплексами двух стран.