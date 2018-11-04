Раскрыты планы Лондона по Скрипалям

Стало известно о попытке Лондона спрятать Скрипалей в Австралии

Урбан утверждает, что разговор со Скрипалем состоялся в больнице, где он восстанавливался после отравления. По данным автора книги, британские власти рассматривали не только вариант с Австралией, а также с одной из стран, которые входят в альянс «Пять глаз» (Five Eyes): в нем участвуют США, Австралия, Канада и Новая Зеландия, передает RT.

«На Даунинг-Стрит звучали предложения, согласно которым они вполне могли оказаться в Америке или в любой другой англоговорящей стране, и им были бы предоставлены новые удостоверения личности», — заявил Урбан.

По его словам, Скрипалям не понравилась эта идея, они не захотели уходить из-под защиты Скотланд— Ярда.