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Раскрыты планы Лондона по Скрипалям
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Стало известно о попытке Лондона спрятать Скрипалей в Австралии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Правительство Британии рассматривало возможность переправки Сергея и Юлии Скрипалей в безопасное место в Австралии со сменой их личности, сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана.
Урбан утверждает, что разговор со Скрипалем состоялся в больнице, где он восстанавливался после отравления. По данным автора книги, британские власти рассматривали не только вариант с Австралией, а также с одной из стран, которые входят в альянс «Пять глаз» (Five Eyes): в нем участвуют США, Австралия, Канада и Новая Зеландия, передает RT.
«На Даунинг-Стрит звучали предложения, согласно которым они вполне могли оказаться в Америке или в любой другой англоговорящей стране, и им были бы предоставлены новые удостоверения личности», — заявил Урбан.
По его словам, Скрипалям не понравилась эта идея, они не захотели уходить из-под защиты Скотланд— Ярда.
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились — Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.
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