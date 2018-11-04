Депутат Рады объяснил привычку спать на заседаниях

Политик пояснил, что нередко снимки делаются по заказу его "политических оппонентов" во время технического перерыва, когда депутаты остаются на своих местах, но могут отдохнуть.

Кроме того, по словам Кирша, в парламенте очень часто бывают "ситуации, когда не грех закрыть глаза". По его мнению, к таким случаям относится обсуждение правок, которое "ни к чему не приводит".