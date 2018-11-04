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Депутат Рады объяснил привычку спать на заседаниях
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Депутат Рады объяснил привычку спать на заседаниях 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: http://dozor.kharkov.ua
Депутат Верховной Рады Александр Кирш рассказал, почему фотографы всегда застают его спящим на заседаниях.
Политик пояснил, что нередко снимки делаются по заказу его "политических оппонентов" во время технического перерыва, когда депутаты остаются на своих местах, но могут отдохнуть.
Кроме того, по словам Кирша, в парламенте очень часто бывают "ситуации, когда не грех закрыть глаза". По его мнению, к таким случаям относится обсуждение правок, которое "ни к чему не приводит".
"У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма", — отметил депутат в эфире телеканала ZIK.
В СМИ нередко появляются фотографии украинских политиков, спящих во время исполнения должностных обязанностей. Так, в сентябре были опубликованы снимки главы МИД Павла Климкина, уснувшего во время выступления президента Петра Порошенко на сессии Генассамблеи ООН.
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