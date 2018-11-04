«Меркель виновата»: Киев нашел причину потери Крыма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель виновата в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс, заявил в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь , представляющий в парламенте «Радикальную партию» Олега Ляшко

«Меркель должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду России поставила вопрос о не предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — цитирует нардепа ФАН.

Интересно, что в июле нынешнего года Меркель заявила в своем еженедельном выступлении на радио, что оборонные бюджеты стран-участниц НАТО должны быть увеличены из-за вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Немецкий лидер подчеркнула, что к увеличению военных бюджетов стран НАТО якобы подталкивает своими действиями Россия, по мнению немецкого канцлера, несущая ответственность за войну на юго-востоке Украины и «аннексию» Крыма.

Канцлер ФРГ также отметила, что встающие перед Североатлантическим альянсом проблемы существенно изменились за последние несколько лет, и сейчас «появилась необходимость сосредоточиться на защите военного союза». Обеспечить же подобную защиту от «российской агрессии» может лишь усиление военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы, заявила Меркель.

В ноябре прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства

Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.

Так, глава «свободных демократов» Кристиан Линднер построил свою предвыборную линию на призыве признать Крым российским — если не формально, то фактически. С августа в интервью СМИ и официальных комментариях политик утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как «долгосрочное временное решение».

Он предлагал отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений, отменить антироссийские санкции и на этой основе попытаться перезапустить контакты между Берлином и Москвой. Политические комментаторы восприняли это, прежде всего, как предвыборную уловку партии, ориентирующейся на бизнес-сообщество Германии.

«Этот шаг должен был дать сигнал немецким предпринимателям, что в вопросе санкций могут произойти некоторые подвижки, — писало издание Die Zeit 10 сентября, когда заявления Линднера жестко раскритиковала Меркель. — Глава Свободных демократов также надеялся перетянуть себе новые голоса избирателей. «Левые» и движение «Альтернатива для Германии» также призывают к пересмотру нынешнего курса в отношении России».

Что касается Донбасса, то эта тема стала одной из главных на недавней встрече Меркель с президентом Украины Петром Порошенко . После беседы украинский лидер на совместном брифинге с Меркель заявил о готовности Украины выполнять свои обязательства по минским соглашениям, а также возложил на самопровозглашенные республики ответственность за «провокацию обострения» в Донбассе.

Меркель в свою очередь заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не соответствует минским договоренностям. Также она заявила, что Германия поддержит продление антироссийских санкций ЕС . Это решение канцлер ФРГ аргументировала тем, что Россия якобы не соблюдает минские соглашения, передает НСН.

В сентябре нынешнего года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Меркель. Главами государств был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».