Независимые депутаты лидируют на выборах в Польше

Мэрами крупнейших городов Польши , по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления, стали независимые кандидаты. Таковы предварительные данные экзитпола, проведённого исследователями компании «Ипсос».

По обнародованной информации сразу после закрытия участков, в Гданьске кресло градоначальника получил занимающий этот пост с 1998 года Павел Адамович. По подсчётом социологов он получил 64,7% голосов, сообщает польское телевидение.

В Кракове также был переизбран действующий мэр Яцек Майхровский. За него проголосовали 64,6% избирателей.

Главой Кельце, с 64% голосов будет выходец из оппозиционной партии "Гражданская платформа" Богдан Вента.

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся 4 ноября. Избирательные участки были открыты до 21 часа в 649 гминах и городах страны. Во время первого тура местных выборов, который состоялся в Польше 21 октября, избраны мэры, бургомистры и войты в почти двух тысячах гминах, а также депутаты местного уровня.