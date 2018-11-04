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Независимые депутаты лидируют на выборах в Польше
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Независимые депутаты лидируют на выборах в Польше 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мэрами крупнейших городов Польши, по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления, стали независимые кандидаты. Таковы предварительные данные экзитпола, проведённого исследователями компании «Ипсос».
По обнародованной информации сразу после закрытия участков, в Гданьске кресло градоначальника получил занимающий этот пост с 1998 года Павел Адамович. По подсчётом социологов он получил 64,7% голосов, сообщает польское телевидение.
В Кракове также был переизбран действующий мэр Яцек Майхровский. За него проголосовали 64,6% избирателей.
Главой Кельце, с 64% голосов будет выходец из оппозиционной партии "Гражданская платформа" Богдан Вента.
Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся 4 ноября. Избирательные участки были открыты до 21 часа в 649 гминах и городах страны. Во время первого тура местных выборов, который состоялся в Польше 21 октября, избраны мэры, бургомистры и войты в почти двух тысячах гминах, а также депутаты местного уровня.
Ранее News.ru сообщал, что Россия и Белоруссия ответят на размещение базы США в Польше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны будут вынуждены «что-то размещать» для противодействия США.
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