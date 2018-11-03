Коалиция США ударила по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор . Об этом сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, погибло не менее 15 сирийцев. Отмечается, что авиация атаковала форпост запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), однако удары были нанесены по домам местных жителей.

Ранее 31 октября представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что международная коалиция во главе с США при авиаударах на восточном берегу Евфрата использует запрещенные международными конвенциями боеприпасы. По его словам, лишь за последний месяц в результате ударов по населенным пунктам на востоке Сирии погибли более 120 мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада , умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит в Сирии удары по позициям террористов. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.